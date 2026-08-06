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आज 6 अगस्त 2026 मीन राशिफल: करियर कारोबार में इच्छित परिणाम बनेंगे, मन के मामले अनुकूल रहेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 6 August 2026, Pisces Horoscope Today: मन के मामले अनुकूल रहेंगे. अपनों से से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. संपर्क पर जोर होगा. प्रेम संबंधों में शुभता बनी रहेगी.

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pisces horoscope
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सामाजिक प्रयासों को गति देंगे. वाणिज्यिक कार्यों में आगे रहेंगे. साथियों संग मिलकर कार्य करने का भाव रहेगा. साहसी व्यक्ति से भेंट होगी. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. सहकार और सक्रियता रखेंगे. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. तेजी बनाए रखेंगे. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. फोकस रखेंगे. सहज व्यवहार रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र के विस्तार के संकेत हैं. वाणिज्यिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. भेंटवार्ता असरदार रहेगी. लाभ बेहतर रहेगा. करियर कारोबार में इच्छित परिणाम बनेंगे. प्रदर्शन संवार पाएगा.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष सबल रहेगा. सहकारिता को बढ़ावा देंगे. वाणिज्यिक संबंधों का लाभ उठाएंगे. उम्मीद के अनुरूप रहेगा. कारोबारी यात्रा हो सकती है. मामले लंबित रखने से बचेेंगे.

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प्रेम मैत्री- महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. अपनों से से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. संपर्क पर जोर होगा. प्रेम संबंधों में शुभता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- संचार तंत्र मजबूत बना रहेगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. स्वास्थ्य देखें. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. प्रवचन सुनें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : पीला

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