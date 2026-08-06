आज 6 अगस्त 2026 धनु राशिफल: वचन निभाएंगे, कामकाजी गतिविधियों में रुटीन संवारें

कार्य व्यापार में विनय विवेक से आगे बढ़ें. मेहनत लगन से कार्य करें. निर्णय लेने में उलझन बनी रह सकती है. आर्थिक प्रयास सामान्य बनेंगे. संबंधों में सहजता बनी रहेगी. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से बनाए रखेंगे. परस्पर सामंजस्य पर जोर देंगे. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. कामकाजी गतिविधियों में रुटीन संवारें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. जिद व अहंकार को त्यागें. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलेंगे. लापरवाही पर अंकुश रखें.

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नौकरी व्यवसाय- कार्ययोजनाओं को रुटीन रखें. समय सीमा का पालन बढ़ाए. उधार में लेनदेन न करें. पेशेवरता बनाए रखें. नियम व अनुशासन रखें. कामकाज में सजगता बनाए रखें.

धन संपत्ति- भेंटवार्ता में उतावलापन न दिखाएं. कार्यक्षमताएं बढ़त पाएंगी. पेशेवर संबंधों में स्पष्टता बनाए रहें. विपक्ष सक्रियता दिखाएगा. परिश्रम पर जोर रहेगा. ठगी की आशंका है.

प्रेम मैत्री- व्यर्थ बातों में न आएं. प्रेम स्नेह के मामलों में पहल व दिखावे से बचें. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. धैर्य सबका का आदर करेंगे. वचन निभाएंगे. सामंजस्य बढ़ाएंगे. भरोसा बनाए रखें. तथ्यों पर ध्यान दें. बहकावे में नहीं आएंगे. अपरिचित से दूरी रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सात्विक बने रहें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. समकक्ष सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें. अतिउत्साह में नहीं आएंगे. मनोबल बना रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. श्रमशील बनें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : केशरिया

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