scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 6 अगस्त 2026 धनु राशिफल: वचन निभाएंगे, कामकाजी गतिविधियों में रुटीन संवारें

Aaj ka Dhanu Rashifal 6 August 2026, Sagittarius Horoscope Today: कार्यक्षमताएं बढ़त पाएंगी. पेशेवर संबंधों में स्पष्टता बनाए रहें. विपक्ष सक्रियता दिखाएगा. परिश्रम पर जोर रहेगा. ठगी की आशंका है.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

कार्य व्यापार में विनय विवेक से आगे बढ़ें. मेहनत लगन से कार्य करें. निर्णय लेने में उलझन बनी रह सकती है. आर्थिक प्रयास सामान्य बनेंगे. संबंधों में सहजता बनी रहेगी. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से बनाए रखेंगे. परस्पर सामंजस्य पर जोर देंगे. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. कामकाजी गतिविधियों में रुटीन संवारें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. जिद व अहंकार को त्यागें. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलेंगे. लापरवाही पर अंकुश रखें.

नौकरी व्यवसाय- कार्ययोजनाओं को रुटीन रखें. समय सीमा का पालन बढ़ाए. उधार में लेनदेन न करें. पेशेवरता बनाए रखें. नियम व अनुशासन रखें. कामकाज में सजगता बनाए रखें.

धन संपत्ति- भेंटवार्ता में उतावलापन न दिखाएं. कार्यक्षमताएं बढ़त पाएंगी. पेशेवर संबंधों में स्पष्टता बनाए रहें. विपक्ष सक्रियता दिखाएगा. परिश्रम पर जोर रहेगा. ठगी की आशंका है.

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशिवाले अनजान लोगों से सावधान रहें, सेहत में लापरवाही ना करें, जानें दैनिक राशिफल
लक्ष्यों को साधेंगे, कार्यक्षेत्र में शुभता बढ़ेगी
धनु राशि वाले आज किसी गरीब को फल दान करें, कारोबार में होगा लाभ
निजी मामलों में धैर्य दिखाएं, सबका आदर सम्मान रखें
धनु राशि वाले गाय को रोटी खिलाएं, भाग्य का मिलेगा सपोर्ट

प्रेम मैत्री- व्यर्थ बातों में न आएं. प्रेम स्नेह के मामलों में पहल व दिखावे से बचें. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. धैर्य सबका का आदर करेंगे. वचन निभाएंगे. सामंजस्य बढ़ाएंगे. भरोसा बनाए रखें. तथ्यों पर ध्यान दें. बहकावे में नहीं आएंगे. अपरिचित से दूरी रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सात्विक बने रहें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. समकक्ष सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें. अतिउत्साह में नहीं आएंगे. मनोबल बना रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. श्रमशील बनें.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : केशरिया

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 6 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: संतुलन सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे, घर में सुख सौख्य बना रहेगा |
    आज 6 अगस्त 2026 तुला राशिफल: परामर्श से कार्य करें, आवेश में नहीं आएं |
    आज 6 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: पेशेवर संबंध संवरेंगे, मैत्री संबंध मजबूती पाएंगे |
    आज 6 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: अपेक्षित उन्नति की संभावना बनी रहेगी, इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे |
    आज 6 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे, प्रेम स्नेह के प्रयास पक्ष में बनेंगे |
    आज 6 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: व्यवस्था अनुशासन बने रहें, जरूरी बात ध्यान से सुनें |
    आज 6 अगस्त 2026 वृष राशिफल: व्यवसायिक प्रयासों में गति आएगी, परस्पर विश्वास बढ़ेगा |
    एक क्लिक में पढ़ें 6 अगस्त 2026, गुरुवार की अहम खबरें |
    आज 6 अगस्त 2026 मेष राशिफल: आर्थिक सफलता मिलेगी, नौकरी बढ़त पर बनी रहेगी |
    Aaj ka Upay 6 August 2026: यदि दैनिक जीवन में बहुत परेशानी है तो ये उपाय करें
    Advertisement