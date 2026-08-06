आज 6 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी, घरेलू मामलों में पहल से बचें

परिवार में आपसी मतभेद न उभरने दें. समकक्षों का साथ पाएंगे. व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. व्यर्थ बातों में आने से बचें. पारिवारिक विषयों को बल मिलेगा. करियर व्यापार में उत्साह रहेगा. विविध गतिविधि व रुटीन संवारेंगे. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहें. घरेलू मामलों में पहल से बचें. अनुकूलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. संवेदनशीलता दिखाएंगे. भावावेश में नहीं आएं. वचन पूरा करें. जिम्मेदारी निभाएं.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाजी रुटीन पर जोर होगा. विविध प्रयास सहज गति बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक मामलों में जल्दबाजी न दिखाएं. व्यवहार पर सकारात्मक अंकुश रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ पर फोकस रखें. भवन व वाहन क्रय कर सकते हैं. भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- उतावलेपन से बचें. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएं. भेंटवार्ता में पहल व दिखावे पर अंकुश रखें. परिजनों की इच्छा का सम्मान करें. बड़प्पन रखेंगे. सगे संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएं. रिश्तों में विश्वास बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- विवाद टालें. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित बनाए रखेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. अहंकार में न आएं.

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शुभ अंक : 3, 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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