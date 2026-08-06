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आज 6 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: अपेक्षित उन्नति की संभावना बनी रहेगी, इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 6 August 2026, Leo Horoscope Today: प्रियजनों से संबंध सुखद बनेंगे. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत होगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. मित्रों का ध्यान रखेंगे. प्रिय विश्वसनीय रहेंगे.

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सभी क्षेत्रों में प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे. कारोबारी सकारात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. सहयोगियों में सामंजस्यता बढ़ेगी. प्रशासन से संबंधी कार्यों में गति रखेंगे. सहयोग समर्थन का भाव रखेंगे. पैतृक एवं प्रशासनिक कार्य संवरेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ की संभावना रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. मान सम्मान व प्रभाव में वृद्धि होगी. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार अपेक्षित उन्नति की संभावना बनी रहेगी. पेशेवरों के लिए उचित अवसर बनेंगे. अधिकारीगण सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ी रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय लेनदेन बढ़ा रहेगा. महत्वपूर्ण अवसर भुनाएंगे. इच्छाशक्ति को बल मिलेगा. वरिष्ठों का साथ सहयोग बना रहेगा. लोग मदद बनाए रखेंगे. पिता पक्ष लाभ होगा.

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प्रेम मैत्री- प्रेम में धैर्य और विश्वास बनाए रखेंगे. संबंधों को मजबूत बनाएंगे. संकोच दूर होगा. जरूरी बात कह पाएंगे. प्रियजनों से संबंध सुखद बनेंगे. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत होगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. मित्रों का ध्यान रखेंगे. प्रिय विश्वसनीय रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था पर जोर बढ़ाएंगे. मनोबल में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. वचन पालन बनाए रखें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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