आज 6 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: पेशेवर संबंध संवरेंगे, मैत्री संबंध मजबूती पाएंगे

भाग्य से लाभ में वृद्धि होगी. विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां बढ़ेंगी. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर होगा. सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा. आस्था और भक्ति बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में तेजी रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. परिस्थितियां बेहतर होंगी. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. आस्था विश्वास से सभी मामले सधेंगे. व्यावसायिक पक्ष बल पाएगा.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार में सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सबको प्रभाव में बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. उधार से बचेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. पेशेवर संबंध संवरेंगे.

धन संपत्ति- अनुबंधों को गति देंगे. वित्तीय कार्य साधेंगे. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. वाणिज्यिक मामले बनेंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. आय के स्त्रोत खुलेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम के मामले संवार पाएंगे. संबंधों में उमंग उत्साह दिखाएंगे. अपनों से शुभ संदेश प्राप्त होंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. परिजनों के साथ सुखद पल बनेंगे. मैत्री संबंध मजबूती पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साक्षात्कार में सफलता मिलेगी. तर्कपूर्ण व्यवहार बनाए रखेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. बड़प्पन रखेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.



आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. सरलता बनाए रखें.

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शुभ अंक : 3, 5 और 6

शुभ रंग : खाकी

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