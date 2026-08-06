आज 6 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: संतुलन सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे, घर में सुख सौख्य बना रहेगा

महत्वपूर्ण कार्यों को मिलकर पूरा करने का भाव रहेगा. साझेदारियों को गति देंगे. उद्योग व्यापार को आगे बढ़ाए रखेंगे. संबंध मजबूत बनाने में सफल रहेंगे. सहकारिता में वृद्धि होगी. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. टीम वर्क पर जोर रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. प्रभावकारी प्रयासों को गति मिलेगी. साख सम्मान बढ़त पर बना रहेगा. संकोच कम होगा.

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नौकरी व्यवसाय- सहभागिता पर जोर बना रहेगा. कार्यों वक्त पर पूरा करेंगे. सक्रियता में वृद्धि होगी. विभिन्न कार्यों में बेहतर रहेंगे. संतुलन सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामले बल पाएंगे. वाणिज्यिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. टीमवर्क में बेहतर रहेंगे. करीबी उपलब्धि हासिल करेंगे. स्थायित्व के प्रयास आगे बढ़ाएंगे. स्थाई संपत्ति बल पाएगी.

प्रेम मैत्री- दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी. निजी मामले संवार पर रहेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. प्रेम के संबंध घनिष्ठ होंगे. घर में सुख सौख्य बना रहेगा. मित्रों का साथ विश्वास पाएंगे. भेंट मुलाकात असरदार रहेगी. अपनों को दिया वचन निभाएंगे. परिवार में समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबी मामले बेहतर रहेंगे. खानपान सात्विक रखें. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. अनुकूलन बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.



आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. आपसी मदद बनाए रखें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : लाल

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