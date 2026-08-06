आज 6 अगस्त 2026 तुला राशिफल: परामर्श से कार्य करें, आवेश में नहीं आएं

कार्य व्यापार में जल्दबाजी न दिखाएं. संबंधों में धैर्य बनाए रखें. परिवार में सबकी सहमति पर जोर देंगे. सलाह का सम्मान करें. रक्त संबंधों में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग पाएंगे. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करें. घर के मामलों में सीख सलाह और गंभीरता बनाए रखें. व्यवहार में मिठास बढ़ाएं. सबका सम्मान रखें. सहज गति से आगे बढ़ें. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचेंगे. व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यगति संतुलित बनाए रखें. बजट बढ़ा हुआ रहेगा. सावधानी बनाए रखें. कामकाज में स्पष्टता रखें. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ सामान्य रहेगा. संवेदनशीलता से आगे बढ़ेंगे. आकस्मिक परिणाम संभव हैं. तात्कालिक विषयों पर फोकस बढ़ाएं. अपनों से सीख सलाह बनाए रखेंगे.

मैत्री- परिवार में भेंट संवाद बढ़ाएं. भावुकता से बचें. प्रियजनों की अनदेखी न करें. जरूरी सूचना मिल सकती है. परिवार के लोग सहयोग रखेंगे. परामर्श से कार्य करें. सहजता बनाए रहें. निजी संबंधों को महत्व दें. मित्रगण साथ बनाए रहें. रिश्तों में सहनशीलता से काम लें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में विनम्र रहें. आवेश में नहीं आएं. असहजता से बचें. संपर्क संवाद में पहल न करें. स्वास्थ्य साधारण बना रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् बंृ बृहस्पतये नमः का जाप करें. सतर्क रहें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

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