Tips to Make Rasgulla: रक्षाबंधन पर बाजार की मिठाई छोड़ें! घर पर 1 लीटर दूध से बनाएं 50 रसगुल्ले, इस ट्रिक से बनेंगे एक दम फूले-फूले और रसीले

रसगुल्ला एक ऐसी मिठाई है जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. खासतौर पर आमतौर पर सभी लोग इसे तीज-त्योहार पर बाजार से खरीदकर ही लाते हैं. बहुत ही कम लोग इसे घर पर बनाने के बारे में सोचते हैं क्योंकि घर पर रसगुल्ले बनाने पर या तो वो तो सख्त हो जाते हैं या फिर फूलते नहीं हैं. लेकिन यहां हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिसकी मदद से आप एक साथ बाजार जैसे एकदम सॉफ्ट, स्पंजी और रसीले रसगुल्ले बना लेंगे.

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आवश्यक सामग्री (Ingredients):

दूध: 1 लीटर (छैना बनाने के लिए फुल क्रीम दूध)

नींबू का रस / सिरका: 2 चम्मच (2 चम्मच पानी में मिला हुआ)

कॉर्नफ्लोर या अरारोट: 1 छोटा चम्मच (बाइंडिंग के लिए)

चीनी: 1.5 कप

पानी: 4.5 कप (चाशनी के लिए)

इलायची पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच या 2-3 हरी इलायची

हलवाई का सीक्रेट तरीका



सबसे पहले दूध को एक भारी तले के बर्तन में उबाल लें.

उबलने के बाद गैस बंद कर दें और दूध को 2-3 मिनट थोड़ा ठंडा होने दें. उबलते दूध में नींबू या सिरका डालने से छैना सख्त हो जाता है, इसलिए हल्का ठंडा होना जरूरी है.

अब धीरे-धीरे नींबू का रस या सिरका डालते हुए चम्मच से चलाएं, जब तक कि दूध और हरा पानी अलग न हो जाएं.

अब एक सूती या मलमल के कपड़े में छैना छान लें और तुरंत ऊपर से ठंडा पानी डालें ताकि नींबू का खट्टापन निकल जाए.

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कपड़े को पोटली की तरह बांधकर हाथों से दबाकर सारा अतिरिक्त पानी निकाल दें और 15-20 मिनट के लिए टांग दें. ध्यान रखें कि छैना में बिल्कुल पानी न रहे, वरना रसगुल्ले फट सकते हैं.

छैना को मथना

छैना को एक बड़ी थाली में निकालें. अपनी हथेली के निचले हिस्से से छैना को 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह मसलें.

जब छैना एकदम चिकना और मावे जैसा सॉफ्ट हो जाए, तब इसमें 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाएं और 1-2 मिनट और मसल लें.

अब इस चिकने आटे से बिना क्रैक वाली छोटी-छोटी गोल बॉल्स बना लें. पकाते समय रसगुल्ले साइज में दोगुने हो जाएंगे, इसलिए बॉल्स का साइज छोटा ही रखें.

चाशनी बनाएं और रसगुल्ले पकाएं

अब आप 1.5 कप चीनी और 4.5 कप पानी डालें. चाशनी पतली होनी चाहिए ताकि रसगुल्ले अच्छी तरह फूल सकें.

चाशनी में उबाल आने दें. जब पानी तेजी से उबलने लगे, तब इसमें एक-एक करके छैना बॉल्स डालें. ध्यान रहे कि चाशनी का उबाल रुकना नहीं चाहिए.

चाशनी में जितने अच्छा झाग बनेगा. आपके रसगुल्ले भी उतनी ही अच्छी तरफ फूलेंगे.

अब कढ़ाई को बंद कर दें.

हाई फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक मिनट तक पकने दें, जब तक वो अपना साइज डबल न कर लें.

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रसगुल्लों को ठंडा करें

जब रसगुल्ले पक जाएं तो तुरंत चाशनी के साथ एक बड़े बर्तन में निकाल लें.

अगर आप चाहते हैं कि रसगुल्ले एकदम स्पंजी रहें और अपनी शेप न खोएं तो एक बाउल में बर्फ का ठंडा पानी लें और उसमें चाशनी सहित 1-2 रसगुल्ले डालकर चेक करें. अगर वो नीचे बैठ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो अंदर तक पूरी तरह पक चुके हैं.

रसगुल्लों को चाशनी में ही 2-3 घंटे तक ठंडा होने दें.

परफेक्ट और सॉफ्ट रसगुल्ले बनाने के टिप्स

छैना से पानी पूरी तरह से निकलना बहुत जरूरी है, वरना छेना बॉल्स बिखर जाएंगी.

छैना को बहुत ज्यादा भी न मसलें कि उसमें से तेल निकलने लगे. सिर्फ चिकना होने तक ही मथें.

सगुल्ले के लिए हमेशा पतली चाशनी ही बनाई जाती है ताकि रसगुल्ले चाशनी को अच्छी तरह सोख सकें.

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