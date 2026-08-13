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सलमान खान की फिल्म में दीपिका पादुकोण के Ex-बॉयफ्रेंड की एंट्री, शूटिंग की शुरू

वामशी पैदिपल्ली के डायरेक्शन और दिल राजू व शिरीष के प्रोडक्शन में बन रही यह फिल्म अभी फ्लोर पर है और 2027 में ईद के मौके पर दुनिया भर में रिलीज होने की तैयारी कर रही है.

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मुजम्मिल इब्राहिम को बड़ा मौका (Photo: SCreengrab)
मुजम्मिल इब्राहिम को बड़ा मौका (Photo: SCreengrab)

'स्पेशल ऑप्स' फेम एक्टर मुजम्मिल इब्राहिम की बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी हो रही है. 'धोखा' और 'विल यू मैरी मी' जैसी फिल्मों से चर्चा में आए मुजम्मिल अब सलमान खान और नयनतारा की मचअवेटेड फिल्म 'SVC63' में नजर आएंगे. वामसी पैदिपल्ली के डायरेक्शन में बन रही इस बड़ी एक्शन फिल्म में मुजम्मिल एक बेहद अहम और एक्शन से भरपूर रोल निभाते दिखेंगे. 

फिल्म में अपने किरदार को लेकर मुजम्मिल इब्राहिम बेहद एक्साइटेड हैं. हालांकि, अपने रोल के बारे में ज्यादा जानकारी न देते हुए उन्होंने बताया कि फिल्म में उनका किरदार जबरदस्त एक्शन से भरा होगा और उन्होंने इसकी शूटिंग भी शुरू कर दी है. सलमान खान के साथ काम करने के अपने अनुभव और खुशी को जाहिर करते हुए मुजम्मिल ने इसे अपना 'बकेट-लिस्ट' पल बताया. उनका कहना है कि सलमान खान जैसे सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर करने के मौके को लेकर कोई भी एक्टर बेहद उत्साहित होगा.

ईद 2027 पर धमाका करने की तैयारी
वामशी पैदिपल्ली के निर्देशन में बन रही यह एक्शन-एंटरटेनर फिल्म अभी प्रोडक्शन स्टेज में है. दिल राजू और शिरीष के बैनर तले बन रही इस फिल्म को मेकर्स ईद 2027 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं. फिल्म की स्टार कास्ट में सलमान और नयनतारा के साथ कई अन्य बड़े कलाकार शामिल हैं, लेकिन मेकर्स ने अभी तक इसकी कहानी को पूरी तरह से गुप्त रखा है. इससे पहले अप्रैल के महीने में सलमान खान ने फिल्म के मुहूर्त की कुछ तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की थीं और सही वक्त आने पर बाकी जानकारियां देने का वादा किया था.

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मॉडलिंग से एक्टिंग तक मुजम्मिल का सफर
मुजम्मिल इब्राहिम ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी. इसके बाद साल 2007 में पूजा भट्ट की थ्रिलर फिल्म 'धोखा' से उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा. आगे चलकर वे 'हॉर्न 'ओके' प्लीज' और 'विल यू मैरी मी?' जैसी फिल्मों में दिखाई दिए. बीच में कुछ समय तक बड़े पर्दे से दूर रहने के बाद, उन्हें मशहूर जासूसी वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' से एक नई पहचान मिली. इस सीरीज में RAW एजेंट अविनाश के किरदार में दर्शकों ने उन्हें काफी पसंद किया. इसके अलावा वे 'रेस 2' में भी एक सपोर्टिंग रोल में नजर आ चुके हैं.

'लव एंड वॉर' में भी दिखेंगे मुजम्मिल
सलमान खान की फिल्म के अलावा मुजम्मिल के खाते में एक और बड़ा प्रोजेक्ट है. वे संजय लीला भंसाली की मच-अवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' का भी हिस्सा हैं. इस मल्टीस्टारर फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. एक साथ हिंदी सिनेमा के इन दो बड़े प्रोजेक्ट्स से जुड़ने के बाद यह साफ है कि मुजम्मिल इब्राहिम अब इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ बड़े बजट की फिल्मों में अपनी मजबूत वापसी कर रहे हैं. मुजम्मिल हाल के दिनों में सुर्खियों में भी रहे थे, उन्होंने बताया था कि मुंबई में अपने शुरुआती मॉडलिंग के दिनों में वे दीपिका पादुकोण साथ  दो साल तक रिलेशनशिप में रहे थे.

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साउथ डायरेक्टर्स के साथ सलमान की नई जोड़ी
'SVC63' के जरिए सलमान खान एक बार फिर साउथ इंडियन सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर के साथ काम करने जा रहे हैं. वामसी पैदिपल्ली से पहले सलमान 'वॉन्टेड' और 'दबंग 3' के लिए प्रभु देवा, 'बॉडीगार्ड' के लिए सिद्दीकी और 'सिकंदर' के लिए ए.आर. मुरुगाडोस जैसे बेहतरीन साउथ डायरेक्टर्स के साथ हिट फिल्में दे चुके हैं. वहीं दूसरी तरफ, डायरेक्टर वामशी पैदिपल्ली भी 'मुन्ना', 'ऊपिरी', 'महर्षि' और 'वारिसु' जैसी सुपरहिट फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में इस नई जोड़ी से फैंस को ईद 2027 पर एक बड़े सिनेमाई धमाके की उम्मीद है.
 

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