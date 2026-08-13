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'मैं कोई चुन्नू-मुन्नू अफसर नहीं हूं', अतिक्रमण हटाने पहुंचे R.S. भाठ ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

साइबर सिटी में अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ डीटीपी इंफोर्समेंट का अभियान जारी है. अशोक विहार फेज-2 में कार्रवाई के दौरान नोडल अधिकारी R.S. भाठ की एक शख्स से तीखी बहस हो गई. उन्होंने नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी जमीन, सड़क और ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा.

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वीडियो वायरल.(Photo: Screengrab)
वीडियो वायरल.(Photo: Screengrab)

साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ डीटीपी इंफोर्समेंट का अभियान लगातार जारी है. बीते तीन दिनों से टीम शहर के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचकर अवैध निर्माण, कब्जों और बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापन बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इसी अभियान के दौरान अशोक विहार फेज-2 में डीटीपी इंफोर्समेंट के नोडल अधिकारी R.S. भाठ और एक शख्स के बीच तीखी बहस का वीडियो सामने आया है.

वीडियो में R.S. भाठ काफी सख्त तेवर में नजर आ रहे हैं. मौके पर अतिक्रमण को लेकर हुई बातचीत के दौरान उन्होंने संबंधित शख्स को कड़े शब्दों में चेतावनी दी. इसी दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि 'मैं कोई चुन्नू-मुन्नू अफसर नहीं हूं' जरूरत पड़ने पर पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाएगा. बातचीत के दौरान उनका एक बयान भी सामने आया, जिसमें वह कहते सुनाई दे रहे हैं, 'मैं कोई चुन्नू-मुन्नू अफसर नहीं हूं... I am R.S. Baith.'

यह भी पढ़ें: विदेश में बैठे गैंगस्टर, यहां 7 गुर्गे... 4 पिस्टल, 18 कारतूस और हवाला का नोट मिला, गुरुग्राम पुलिस ने लिया एक्शन

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मौके पर मौजूद लोगों और अधिकारियों के सामने R.S. भाठ ने साफ किया कि शहर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन जरूरी है. उन्होंने सड़क और सरकारी जमीन पर किसी भी तरह के अवैध कब्जे को लेकर सख्त रुख अपनाया. उनका कहना था कि सार्वजनिक जगहों पर कब्जा करने या नियमों को नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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सड़क और ग्रीन बेल्ट पर कब्जे पर चेतावनी

R.S. भाठ ने यह भी स्पष्ट किया कि सड़क, सरकारी जमीन या ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापन बोर्ड को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से ऐसे बोर्ड और अतिक्रमण को चिह्नित कर तत्काल कार्रवाई करने को कहा.

उनका कहना था कि शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम सभी के लिए समान हैं. कोई व्यक्ति सड़क अथवा ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कब्जा करता है या फिर बिना अनुमति विज्ञापन बोर्ड लगाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान उन्होंने कई स्थानों पर मौजूद अवैध बोर्ड और अतिक्रमण को लेकर संबंधित अधिकारियों को तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए.

देखें वीडियो...

नियम तोड़ने वालों पर मुकदमे की चेतावनी

R.S. भाठ ने आरोप लगाया कि कुछ लोग नियमों की आड़ लेकर सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की दखलंदाजी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उनका रुख इस बात को लेकर भी स्पष्ट रहा कि कार्रवाई के दौरान नियमों का पालन हर स्तर पर जरूरी है.

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उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई अधिकारी या नागरिक नियमों के खिलाफ काम करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पिछले तीन दिनों से चल रहे अभियान के दौरान डीटीपी इंफोर्समेंट की टीम शहर के विभिन्न इलाकों में अवैध कब्जों और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर रही है. अशोक विहार फेज-2 का यह वीडियो इसी अभियान के दौरान सामने आया है.

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