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'आवारापन 2' का धमाका, तोड़ दिया पार्ट-1 की लाइफटाइम कमाई का रिकॉर्ड!

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' के ओपनिंग डे के लिए 1.30 लाख से ज्यादा टिकट एडवांस में बिक चुके हैं. नितिन कक्कड़ के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने ओपनिंग डे के लिए ₹4 करोड़ के टिकट बेचे हैं.

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एडवांस बुकिंग में 'आवारापन 2' का कमाल (Photo: x@VisheshFilms)
एडवांस बुकिंग में 'आवारापन 2' का कमाल (Photo: x@VisheshFilms)

2007 में रिलीज हुई इमरान हाशमी की 'आवारापन' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी. इस फिल्म ने लाइफटाइम सिर्फ ₹7.7 करोड़ (नेट) की कमाई की थी. हालांकि जब ये फिल्म टीवी पर देखी गई तो समय के साथ इसे 'कल्ट' फिल्म का दर्जा मिला. अब इमरान खान आवारापन 2 लेकर सिनेमाघरों में लौट रहे हैं. जिसे लेकर चौंकने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है.

'आवारापन 2' के 2026 में बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक होने की उम्मीद है. असल में, फिल्म को लेकर इतनी जबरदस्त चर्चा है कि यह रिलीज से पहले ही पहले पार्ट की लाइफटाइम कमाई का आंकड़ा पार करने वाली है.

'आवारापन 2' की एडवांस बुकिंग
'आवारापन 2' की एडवांस बुकिंग रिलीज से सिर्फ 48 घंटे पहले शुरू हुई, लेकिन बुधवार को ही इसकी जबरदस्त शुरुआत हुई. गुरुवार दोपहर 3 बजे तक यानी फिल्म के रिलीज होने से सिर्फ 18 घंटे पहले 'आवारापन 2' के रिलीज़ वाले दिन के लिए 1.3 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके थे. 

Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने ओपनिंग डे के लिए ₹4 करोड़ के टिकट बेचे हैं. ट्रेड जानकारों का अनुमान है कि फ़िल्म के ओपनिंग वीकेंड और उसके बाद के लिए कुल एडवांस बुकिंग ₹9 करोड़ ग्रॉस (₹7-8 करोड़ नेट) से ज्यादा है. इसका मतलब है कि रिलीज़ से पहले ही 'आवारापन 2' ने अपनी पिछली फिल्म की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया है.

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'आवारापन' का ओपनिंग-डे कलेक्शन ₹79 लाख था और इसने अपने पहले वीकेंड में ₹2.88 करोड़ (नेट) कमाए थे. यह आंकड़ा कम था. इसके उलट, 'आवारापन 2' के इमरान हाशमी की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बनने की उम्मीद है, जो पहले दिन ही ₹20 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है.

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'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन
बॉक्स ऑफिस पर 'आवारापन 2' का मुकाबला सनी देओल की 'बंटवारा 1947' से है. लेकिन ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि इस मुकाबले में 'आवारापन 2' ही जीतेगी. ज्यादातर अनुमानों के मुताबिक, फिल्म की ओपनिंग जबरदस्त ₹20 करोड़ (नेट) हो सकती है. कम से कम अनुमान भी ₹15-18 करोड़ के आसपास हैं, जो एक मज़बूत आंकड़ा है. 

मौजूदा हालात को देखते हुए, 'आवारापन 2' को अपने ओपनिंग वीकेंड में ही दुनिया भर में ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार करने की उम्मीद करनी चाहिए, जो कि पहले पार्ट की कुल कमाई का आठ गुना है.

'आवारापन 2' के बारे में सब कुछ
नितिन कक्कड़ के डायरेक्शन और विशेष भट्ट द्वारा प्रोड्यूस की गई 'आवारापन 2' में इमरान हाशमी 'शिवम पंडित' के अपने मशहूर किरदार में वापसी कर रहे हैं. फिल्म में शबाना आज़मी, दिशा पाटनी और सुविंदर विक्की भी हैं. इसकी कहानी लिखी है, बिलाल सिद्दीकी ने. 'आवारापन 2' कल यानी 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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