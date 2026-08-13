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मछली पकड़ते वक्त चेहरे पर चिपका ऑक्टोपस, छुड़ाने में छूटे पसीने, Video Viral

फिलीपींस के एक मछुआरे का वो पल कैमरे में कैद हो गया, जब पानी से बाहर आते ही ऑक्टोपस ने उसका पूरा चेहरा जकड़ लिया. वीडियो देखकर लोगों की सांसें अटक गईं.

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ऑक्टोपस की आठ भुजाओं पर बड़ी संख्या में सक्शन कप होते हैं (Photo: Insta/@ViralPress)
ऑक्टोपस की आठ भुजाओं पर बड़ी संख्या में सक्शन कप होते हैं (Photo: Insta/@ViralPress)

फिलीपींस के एक मछुआरे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में पानी से बाहर आते ही एक ऑक्टोपस उसके चेहरे से चिपक जाता है. कुछ ही सेकंड में उसके टेंटेकल्स मछुआरे की आंख, नाक और मुंह तक पहुंच जाते हैं. यह नजारा देखकर लोग हैरान रह गए.

समंदर में मछली पकड़ने का दिन आम दिनों जैसा ही शुरू हुआ था. लेकिन अचानक ऑक्टोपस ने ऐसा पलटवार किया कि मछुआरे को उसे चेहरे से हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.

दो मछुआरों के साथ हुआ ऐसा ही हादसा

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फिलीपींस के पलावान द्वीप के पुएर्टो प्रिंसेसा शहर के दो मछुआरों के साथ अलग-अलग मौकों पर लगभग ऐसा ही हुआ. पहले मछुआरे जेसर सर्वांतेस अपनी छोटी लकड़ी की नाव में ऑक्टोपस को पानी से बाहर निकाल रहे थे. तभी ऑक्टोपस उछला और सीधे उनके चेहरे से चिपक गया.दूसरे मछुआरे क्लारेंस तामुला के साथ भी ऐसा ही हुआ. उनके वीडियो में भी ऑक्टोपस अचानक उनके चेहरे से चिपकता दिखाई देता है.

दोनों वीडियो में ऑक्टोपस के टेंटेकल्स और सक्शन कप चेहरे से मजबूती से चिपके नजर आते हैं. मछुआरे उन्हें हाथ से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑक्टोपस की पकड़ आसानी से नहीं छूटती.

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देखें वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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लकड़ी की छड़ी से छुड़ाया चेहरा

काफी कोशिश के बाद जेसर ने लकड़ी की छड़ी की मदद से ऑक्टोपस की पकड़ ढीली की. वहीं क्लारेंस ने भी एक स्टिक की मदद से टेंटेकल्स को चेहरे से अलग किया. इसके बाद दोनों अपना चेहरा छुड़ा पाए.

जेसर ने बताया कि ऑक्टोपस को हटाना आसान नहीं था. जितनी देर वह चेहरे से चिपका रहता है, उतना ही ज्यादा दर्द होता है क्योंकि उसके सक्शन कप त्वचा से मजबूती से चिपके रहते हैं.

यह भी पढ़ें: जब सूरज को चांद ने ढका, ठीक उसी पल स्केटबोर्डर ने मारी जबरदस्त छलांग, Video Viral

क्लारेंस ने भी इसे बेहद तकलीफदेह अनुभव बताया. उनके मुताबिक ऐसा लगता है जैसे ऑक्टोपस त्वचा को खींच रहा हो. इसके बाद चेहरे पर लाल निशान भी पड़ सकते हैं.

वीडियो को लेकर उठे सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने इसे स्क्रिप्टेड या पहले से तैयार किया हुआ बताया. दोनों मछुआरों ने इससे इनकार किया. जेसर के मुताबिक, ऑक्टोपस पकड़ते समय वे उसे कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार वह अचानक पलटकर चेहरे से चिपक जाता है.

यह घटना फिलीपींस के मशहूर न्यूज शो '24 Oras; में भी चर्चा का विषय बनी. दोनों मछुआरे सोशल मीडिया पर अपनी ऑक्टोपस फिशिंग ट्रिप्स के वीडियो बनाते हैं. इसी वजह से यह घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

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ऑक्टोपस इतनी मजबूती से क्यों चिपकता है?

ऑक्टोपस की आठ भुजाओं पर बड़ी संख्या में सक्शन कप होते हैं. ये सक्शन कप उसे किसी सतह या चीज से मजबूती से चिपकने में मदद करते हैं. इसी वजह से उसके टेंटेकल्स को अचानक हटाना मुश्किल हो सकता है.

ऑक्टोपस का शरीर काफी लचीला होता है और वह बहुत तेजी से अपनी भुजाओं को घुमा सकता है. इसलिए पानी से बाहर निकालते समय भी वह अचानक हरकत कर सकता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह घटना जुलाई 2026 के आखिरी हफ्ते की बताई गई है. GMA News Online ने भी 29 जुलाई 2026 को इस घटना की रिपोर्ट की थी. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर हैरानी और डर दोनों जता रहे हैं.

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