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पत्नी के स्टेज डांस के लिए माचिस क्यों ले जाना चाहता था पति, जानकर छूटेगी हंसी

जिंदगी की व्यस्तता के बीच अगर मुस्कुराने का मौका मिल जाए तो दिन बन जाता है. ऐसे में मजेदार जोक्स न सिर्फ हंसाते हैं, बल्कि मन को भी सुकून और ताजगी का एहसास कराते हैं. हम आपके लिए लेकर आए हैं जोक्स का खजाना, जिन्हें पढ़कर आपको आ जाएगी हंसी.

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वायरल जोक्स
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>पति- पत्नी पार्टी में जाते हैं. 
पत्नी आज तो स्टेज पर आग लगा देंगे.
पति- अरे मैं माचिस लाना भूल गया. 
पत्नी- अरे मैं डांस की बात कर रही हूं. 
पत्नी, हां लेकिन तुम्हारे डांस करने पर लोग स्टेज को ही आग लगा देंगे !!

 

>चिंटू स्टेशनरी दुकान में जाकर कहता है, “अंकल प्रिंटर के लिए पेपर देना.”
दुकानदार- A4?
चिंटू- एप्पल! अब जल्दी से पेपर दे दो अंकल!!!

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>पति सारी रात गायब रहने के बाद सुबह घर पहुंचा..
पत्नी ने गुस्से में कहा- अब सुबह के सात बजे किस लिए आए हो?
पति- सुबह को किसलिए आते हैं, नाश्ता करने के लिए पागल !

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

>पिताजी- बेटा, मेरे लिए 1 गिलास पानी लाना,
पहला लड़का- नहीं लाऊंगा,
दूसरा लड़का- रहने दो पापा, ये तो है ही बद्द्तमीज़ 
आप खुद ले लो, और मेरे लिए भी 1 गिलास ले आना..!

 

>एक छोटे बच्चे ने अपनी मां से कहा - मां मैं इतना बड़ा कब हो जाउंगा कि आपसे बिना पूछे कहीं भी जा सकूं...?
मां ने बहुत प्यार से कहा - बेटा इतना बड़ा तो तेरा बाप भी नहीं हुआ !!!

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>लड़का- यार, मुझे उस लड़की से बचाओ,
दोस्त- क्यों?
लड़का- जब से मैंने कह दिया है दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा,
ये बावली  ‘चाकू’ लेके पीछे पड़ गई है !

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)
 

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