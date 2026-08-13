Google Pixel 11 लॉन्च होते ही कंपनी ने लगा दी ऑफर्स की झड़ी, 89999 रुपये के फोन को 49999 में खरीद सकेंगे

Google ने अपनी नई Pixel 11 सीरीज भारत में लॉन्च कर दी है. सीरीज के सबसे सस्ते मॉडल Pixel 11 की कीमत 89,999 रुपये से शुरू होती है. लेकिन लॉन्च इवेंट में गूगल ने एक ऐसा ऑफर दिखाया, जिसके बाद Pixel 11 की इफेक्टिव कीमत 49,999 रुपये तक आ सकती है. यानी सही ऑफर और पुराने फोन के एक्सचेंज के साथ कस्टमर करीब 40 हजार रुपये तक का फायदा उठा सकता है.

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लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है. Pixel 11 सीधे 49,999 रुपये में नहीं मिल रहा है. 49,999 रुपये की कीमत एक्सचेंज और दूसरे ऑफर्स को जोड़ने के बाद बनने वाली इफेक्टिव कीमत है. यानी हर कस्टमर को इतनी कीमत पर फोन मिलेगा, ऐसा नहीं है. गूगल ने अपने इंडिया लॉन्च इवेंट में इस बार कई ऑफर्स का ऐलान किया है.

89,999 रुपये का Pixel 11 कैसे पड़ेगा 49,999 रुपये?

गूगल ने अपने लॉन्च इवेंट में Pixel 11 के लिए अलग-अलग ऑफर्स की जानकारी दी है. ऑफर के मुताबिक कस्टमर को चुनिंदा कार्ड से 10,000 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है. HDFC और ICICI क्रेडिट कार्ड यूजर्स को कैशबैक मिलेगा. Pixel स्मार्टफोन्स की बिक्री 20 अगस्त से शुरू होगी.

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इसके अलावा पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर 9,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है. इसके ऊपर आपके पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू अलग से जुड़ती है. यानी हिसाब कुछ ऐसा बनता है. अगर आपको 10,000 रुपये का पूरा बैंक कैशबैक मिलता है और 9,000 रुपये का पूरा एक्सचेंज बोनस मिलता है, तो 89,999 रुपये की कीमत में से 19,000 रुपये कम हो जाते हैं.

इसके बाद 49,999 रुपये की इफेक्टिव कीमत तक पहुंचने के लिए पुराने फोन से करीब 21,000 रुपये की एक्सचेंज वैल्यू चाहिए होगी. यानी अगर आपके पुराने फोन की कीमत अच्छी है और आपको सारे ऑफर्स मिल जाते हैं, तभी Pixel 11 की इफेक्टिव कीमत 49,999 रुपये के आसपास पहुंच सकती है.

30 हजार रुपये तक सस्ता कैसे खरीदें?

अगर आपके पास एक्सचेंज करने के लिए पुराना फोन है, तो Pixel 11 को काफी कम कीमत में खरीदा जा सकता है. मान लीजिए आपके पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू 15,000 रुपये आती है. इसमें अगर 9,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपये का बैंक कैशबैक मिल जाता है, तो कुल फायदा 34,000 रुपये तक पहुंच सकता है.

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ऐसे में 89,999 रुपये का Pixel 11 करीब 55,999 रुपये की इफेक्टिव कीमत पर पड़ सकता है. हालांकि यह सिर्फ एक उदाहरण है. आपके पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू, बैंक ऑफर और दूसरे टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से अंतिम अमाउंट अलग होगा.

बिना पूरा पैसा दिए भी खरीद सकते हैं

Google ने Pixel 11 के लिए 24 महीने तक नो-कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी दिया है. लॉन्च इवेंट में कंपनी ने बताया कि चुनिंदा कंज्यूमर लोन के साथ जीरो डाउन पेमेंट और नो-कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिल सकता है. इसका मतलब है कि कस्टमर को फोन खरीदते समय पूरा 89,999 रुपये एक साथ नहीं देने पड़ेंगे. ईएमआई के जरिए रकम को लंबे समय में बांटा जा सकता है.

Google का Pixel अपग्रेड प्रोग्राम भी है

Google ने Pixel 11 के साथ अपना पिक्सल अपग्रेड प्रोग्राम भी दिखाया है. इसमें 24 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई, सालाना अपग्रेड और एक्सचेंज बोनस जैसे फायदे शामिल हैं. गूगल मुताबिक इस प्रोग्राम में 9 ईएमआई पूरी करने के बाद 62.5 परसेंट तक की अश्योर्ड बायबैक वैल्यू मिल सकती है. इसका मतलब यह नहीं है कि हर कस्टमर को फोन की कीमत का 62.5 परसेंट पैसा वापस मिल जाएगा. यह बायबैक प्रोग्राम की शर्तों और फोन की स्थिति पर निर्भर करेगा.

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इसलिए अगर आप हर साल नया Pixel फोन लेना चाहते हैं, तो यह प्रोग्राम आपके लिए ज्यादा काम का हो सकता है.

Pixel 11 के साथ मिलेंगे ये एक्स्ट्रा फायदे

Google सिर्फ फोन की कीमत कम करने के लिए ही ऑफर नहीं दे रहा है. Pixel 11 के साथ कुछ सब्सक्रिप्शन के फायदे भी मिल रहे हैं. लॉन्च इवेंट में दिखाई गई जानकारी के मुताबिक Pixel 11 के साथ 6 महीने का Google AI Pro मिलेगा. Pixel Watch 5 के साथ खरीदने पर 6 महीने का Google Health Premium और Pixel Buds के साथ 3 महीने का YouTube Premium भी ऑफर में शामिल है.

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