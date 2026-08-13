'एक ब्राह्मण की हत्या हुई, कोई पूछने तक नहीं आया', गोरखपुर में शिवकुमार तिवारी के परिजनों का दर्द छलका

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सिकरीगंज थाना क्षेत्र में 8 अगस्त को गांव के ही चौधरी पट्टी के लोगों ने शिवकुमार तिवारी की निर्मम हत्या कर दी. सोशल मीडिया पर वीभत्स हमले का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आठ नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

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पुलिस प्रशासन ने सभी आरोपियों पर एनएसए (NSA) के तहत कार्रवाई करने की बात कही है. इस खौफनाक वारदात के बाद पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, वहीं पुलिस ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है.

प्रतिनिधियों की बेरुखी से पीड़ित परिवार दुखी

घटना के बाद मृतक शिवकुमार तिवारी के घर पर रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है. मृतक के बेटे आदित्य इस गहरे दुख में कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हैं. उनके रिश्तेदार भानु मिश्रा ने बताया कि जिले में कई सजातीय ब्राह्मण जनप्रतिनिधि होने के बावजूद पीड़ित परिवार को सांत्वना देने और ढांढस बांधने कोई नहीं पहुंचा, जिसका परिजनों को बेहद मलाल है. उधर, स्थानीय ब्राह्मण एकता परिषद ने कोरांव तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया. उन्होंने ज्ञापन सौंपकर मामले में न्याय की मांग की.

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आरोपियों के घर पसरा सन्नाटा, पुलिस दे रही पहरा

दूसरी ओर, घटना को अंजाम देने वाले आरोपी चौधरी पट्टी के घर के बाहर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है. मौके पर सुरक्षा के लिए दो पुलिसकर्मी तैनात हैं. घर में केवल एक पालतू कुत्ता और गाय बंधी हुई दिखाई दी, जिन्हें वहां मौजूद पुलिसकर्मी ही खाना और चारा दे रहे हैं.

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