Tejpatta Uses at Home: सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता तेजपत्ता, घर के इन 7 कामों में भी आता है बड़े काम

Tejpatta Uses at Home: खाने में खड़े मसालों का अपना अलग फ्लेवर होता है और इनका स्वाद नार्मल सब्जी को भी शादी के खाने की तरह लाजवाब बना देता है. लौंग, काली मिर्च, दालचीनी के अलावा तेजपत्ते का इस्तेमाल सबसे ज्यादा खाना बनाने में किया जाता है. तेजपत्ते को सिर्फ सब्जी ही नहीं बल्कि चावल बनाते समय भी लोग डालते हैं, इससे उसमें अलग फ्लेवर आता है.

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इसका नाम सुनते ही सबसे पहले मसालों और स्वादिष्ट खाने की याद आती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह खुशबूदार मसाला सिर्फ किचन तक ही सीमित नहीं है? यह घर की सफाई, खुशबू, सजावट और कुछ घरेलू कामों में भी कारगार साबित हो सकती है. अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपके घर के कई छोटे-छोटे काम आसान बना सकती है.

हालांकि, इन घरेलू उपायों के पीछे वैज्ञानिक प्रमाण हर मामले में मजबूत नहीं हैं, लेकिन लंबे समय से लोग इन्हें पारंपरिक तरीके के रूप में अपनाते आ रहे हैं. आइए जानते हैं तेजपत्ते के कुछ ऐसे इस्तेमाल, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं.

घर की बदबू दूर करने में मददगार

अगर घर के किसी कमरे, किचन या स्टोर रूम से अजीब सी बदबू आती है, तो पानी में 2 से 3 तेजपत्ते डालकर उबाल लें. इसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है और वातावरण पहले से ज्यादा फ्रेश महसूस होता है. तेजपत्ते का इस्तेमाल आप रूम फ्रेशनर की तरह भी कर सकते हैं.

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कीड़ों को दूर रखने का घरेलू तरीका

माना जाता है कि इसकी तेज महक छोटे कीड़ों और घुन को दूर रखने में मदद कर सकती है. इसलिए कई घरों में लोग इनको अलमारी, अनाज के डिब्बों या पैंट्री में सूखे तेजपत्ते रखते हैं. हालांकि, यह कीटनाशक का ऑप्शन नहीं है.

जूते और अलमारी की बदबू कम करें

अगर जूतों या कपड़ों की अलमारी से बदबू आती है और बारिश में दिनों में तो यह समस्या कई गुना बढ़ जाती है. ऐसे में वहां 2 से 3 सूखे तेजपत्ते रख दें. यह प्राकृतिक तौर पर हल्की खुशबू फैलाने में मदद करते हैं और इससे सीलन और जूतों की स्मेल खुद ही कम हो जाती है.

किचन को महकाने का आसान उपाय

सिर्फ रसोई में खाना बनाने के लिए ही इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि तेजपत्ते और नींबू के छिलकों को पानी में उबालने से किचन की बदबू भी दूर हो जाती है. इन दिनों यह वायरल हैक काफी पॉपुलर हो रहा है, जैसे ही आप इन दोनों को उबालते हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है और कोना-कोना महकने लगता है.

डस्टबिन की बदबू होगी कम

डस्टबिन के नीचे या उसके आसपास 1-2 सूखे तेजपत्ते रखने से हल्की प्राकृतिक खुशबू बनी रहती है. इसके साथ नियमित सफाई करना भी जरूरी है.

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पोटपौरी में करें इस्तेमाल

अगर आप घर में प्राकृतिक रूम फ्रेशनर बनाना चाहते हैं, तो सूखे फूलों, दालचीनी और संतरे के सूखे छिलकों के साथ तेजपत्ता मिलाकर एक बाउल में रखें. इससे कमरे में हल्की और सुकून देने वाली खुशबू बनी रहती है.

पूजा या ध्यान वाले कमरे में

इसके अलावा कुछ लोग ध्यान या पूजा के स्थान पर तेजपत्ते की हल्की प्राकृतिक खुशबू पसंद करते हैं. इसकी महक वातावरण को शांत और ताजगी भरा महसूस करा सकती है.

इन बातों का रखें खास ध्यान

तेजपत्ते से जुड़े कई घरेलू नुस्खे पारंपरिक अनुभवों पर आधारित हैं. इन्हें किसी बीमारी के इलाज या कीट नियंत्रण के साइंटिफिक ऑप्शन के तौर पर नहीं अपनाना चाहिए. अगर घर में कीड़ों की गंभीर समस्या है या लगातार बदबू बनी रहती है, तो गहराई से सफाई और एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहतर होता है.

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