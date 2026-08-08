scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

15 अगस्त से पहले दिल्ली में अलर्ट... आतंकी हमले के इनपुट के बाद 17 घंटे चली मॉक ड्रिल

15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए 17 घंटे की मेगा टेरर मॉक ड्रिल हुई. इसमें NSG समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया.

Advertisement
X
दिल्ली में 15 अगस्त से पहले सुरक्षा एजेंसियों की मेगा मॉक ड्रिल. (Photo: ITG)
दिल्ली में 15 अगस्त से पहले सुरक्षा एजेंसियों की मेगा मॉक ड्रिल. (Photo: ITG)

15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी गई हैं. लाल किला कार्यक्रम को लेकर मिले खुफिया इनपुट के बाद राजधानी में बड़े स्तर पर टेरर मॉक ड्रिल कराई गई. करीब 17 घंटे तक चले इस अभ्यास में NSG, दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया. अलग-अलग जगहों पर आतंकी हमले जैसे हालात बनाकर सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया.

दिल्ली पुलिस ने इस संयुक्त अभ्यास को 'सुदर्शन शक्ति-V' नाम दिया. इसका मकसद यह देखना था कि अगर राजधानी में एक साथ कई जगह हमला हो जाए, तो सुरक्षा एजेंसियां कितनी तेजी से हालात संभाल सकती हैं.

इस अभ्यास में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, SWAT, जिला पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वॉड, ट्रैफिक पुलिस, क्राइम ब्रांच, PCR, मेट्रो यूनिट और IGI एयरपोर्ट की टीमें शामिल रहीं. इनके साथ NSG, भारतीय सेना, NDRF, CISF, BCAS, AAI, DMRC, फायर सर्विस, FSL, CATS एंबुलेंस और स्वास्थ्य विभाग ने भी हिस्सा लिया.

सम्बंधित ख़बरें

15 August
दिल्ली में ड्रोन, पैराग्लाइडर उड़ाने पर रोक, 15 अगस्त से पहले सुरक्षा सख्त
ये राज्य साल में दो बार मनाता है स्वतंत्रता दिवस
BJP leader Swatantra Dev Singh.
मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे को प्रोटोकॉल देने का लेटर वायरल, 'वीआईपी ट्रीटमेंट' पर विपक्ष ने साधा निशाना
लड्डू के लिए CM हेल्पलाइन में शिकायत.
15 अगस्त पर मांगे थे 2 लड्डू, मिला सिर्फ एक... बंदे ने CM हेल्पलाइन में कर दी शिकायत
gst on cars will be reduced in the gst reforms
GST Reform: छोटी कारें 8% तक सस्ती, जानें...

Delhi Police personnel deployed during Sudarshan Shakti exercise

कई तरह के हमलों का बनाया गया सीन

मॉक ड्रिल के दौरान अलग-अलग इलाकों में आतंकी हमले जैसी स्थितियां बनाई गईं. कहीं एक साथ कई धमाकों का सीन रचा गया, तो कहीं अंधाधुंध फायरिंग दिखाई गई. जवानों ने लोगों को बंधक बनाए जाने, विमान हाईजैक होने और केमिकल-रेडियोलॉजिकल जैसे खतरनाक हमलों से निपटने की तैयारी परखी.

Advertisement

इन हालात में हर एजेंसी की जिम्मेदारी तय की गई. इसके बाद देखा गया कि सभी टीमें कितनी तेजी से मौके पर पहुंचती हैं और आपस में तालमेल बनाकर कार्रवाई करती हैं.

इन जगहों पर हुई मॉक ड्रिल

यह अभ्यास कश्मीरी गेट ISBT, कनॉट प्लेस, नेहरू प्लेस मार्केट, सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली सचिवालय, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, IGI एयरपोर्ट, V3S मॉल, लाल किला मेट्रो स्टेशन, संस्कृति स्कूल, ISKCON मंदिर और कालकाजी मंदिर समेत कई अहम जगहों पर किया गया.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह अभ्यास 7 अगस्त की सुबह 10 बजे शुरू हुआ. यह 8 अगस्त की सुबह करीब 4 बजे तक चला. यानी पूरी एक्सरसाइज करीब 17 घंटे चली. यह दिल्ली में होने वाली सालाना काउंटर टेरर एक्सरसाइज का पांचवां संस्करण था. पहले इसे 'ऑपरेशन ऑल आउट' के नाम से आयोजित किया जाता था. इस बार पूरे अभ्यास का समन्वय गृह मंत्रालय के निर्देश पर NSG और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया.

फिलहाल, स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है. इस अभ्यास का मकसद किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी और आपसी तालमेल को परखना था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'अगले जन्म में फिर मिले आपका साथ...', ई-रिक्शा चलाने वाली रजनी ने कांवड़ पर लगाई दिवंगत पति की फोटो, कहानी कर देगी भावुक |
    टॉक्सिक में डबल नहीं, ट्रिपल रोल में नजर आएंगे यश? ट्रेलर में दिखे लुक्स से बढ़ा सस्पेंस |
    सब्जी लेने निकले थे पुलिसकर्मी... मुजफ्फरपुर में पुलिसकर्मियों को कुचलकर भागी स्कॉर्पियो, BMP जवान की मौत; SI समेत 2 गंभीर |
    रांची छात्र आंदोलन: दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा, MLA जयराम महतो का अनशन का ऐलान |
    Ranchi में प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचे Piyush Mishra, दिया बड़ा समर्थन |
    सोशल मीडिया पर 'रेंट ए बॉयफ्रेंड' के नाम पर नया साइबर फ्रॉड: हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने युवतियों को किया सतर्क |
    तूफान की आहट, बंद बंदरगाह और 8 मीटर ऊंची लहरें… चक्रवात 'डॉल्फिन' के सामने चीन की तैयारी |
    'टॉक्सिक' के ट्रेलर से गायब हुए बोल्ड और इंटीमेट सीन्स, क्यों बैकफुट पर आए मेकर्स? |
    Chana Dal Poori: रोज की फीकी रोटी-सब्जी खाकर भर गया मन? सूजी डालकर बनाएं चना दाल मसाला पूड़ी, आलू की सूखी सब्जी संग लगेगी बहुत टेस्टी |
    क्या छात्रों की नाराजगी दूर कर पाएगी सोरेन सरकार? देखें विशेष
    Advertisement