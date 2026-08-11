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36 की उम्र में सूनी एक्ट्रेस की गोद, पर Egg Freezing से की तौबा, बोली- नेचुरली बनना चाहती हूं मां

सुरभि चंदना फिलहाल अपनी मैरिड लाइफ एन्जॉय कर रही हैं. मां बनने के लिए वो एग फ्रीजिंग नहीं कराना चाहतीं, क्योंकि उन्हें इस प्रोसेस से डर लगता है. एक्ट्रेस नेचुरली कंसीव करके अपने बेबी को जन्म देना चाहती हैं.

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नए शो को लेकर क्या बोलीं सुरभि चंदना? (Photo: Instagram @officialsurbhic)
नए शो को लेकर क्या बोलीं सुरभि चंदना? (Photo: Instagram @officialsurbhic)

एक्ट्रेस सुरभि चंदना टीवी टाउन की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. सुरभि 36 साल की हैं. उन्होंने दो साल पहले अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड करण शर्मा संग शादी रचाई थी. लेकिन अभी वो मां नहीं बनी हैं. एक्ट्रेस ने अब एग्ज फ्रीजिंग के जरिए मां बनने पर अपनी राय दुनिया के सामने रखी है. 

एग्ज फ्रीजिंग पर क्या बोलीं सुरभि?

सुरभि ने कहा कि आजकल ज्यादातर एक्ट्रेसेस बायोलॉजिकल क्लॉक के दबाव के चलते अपने एग्ज फ्रीज कराती हैं, लेकिन वो एग्ज फ्रीजिंग के खिलाफ हैं. एक्ट्रेस का मानना है कि नेचुरल तरीके से मां बनना ज्यादा बेहतर है. 

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IANS संग बातचीत में सुरभि चंदना ने एग्ज फ्रीजिंग को लेकर खुलकर बात की. एक्ट्रेस से पूछा गया कि एग्ज फ्रीजिंग को लेकर उनकी क्या राय है?  इस सवाल पर सुरभि ने अपनी बहन का उदाहरण देते हुए कहा- मेरी बहन ने 39 साल की उम्र में एक बेटे को जन्म दिया, जो अब दो साल का हो चुका है. मेरी बहन की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी. 

'मैं भी इसमें विश्वास रखती हूं और जो महिलाएं अपने एग्स फ़्रीज करना जरूरी समझती हैं... उनके लिए यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि मेरी गाइनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया था, अगर आप इस प्रोसेस से गुजरती हैं तो बॉडी में काफी ज्यादा हार्मोनल बदलाव आ जाते हैं.'

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नेचुरली कंसीव करना चाहती हैं सुरभि

उन्होंने आगे कहा- मुझे लगता है कि हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर इस दुनिया में आता है. मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब मेरी बहन, जो एक फ्लाइंग जॉब करती हैं और इतने तनाव से गुजरती हैं, अगर वो नेचुरली बच्चे को जन्म दे सकती हैं, तो मैं भी नेचुरल तरीका ही अपनाना चाहती हूं.

सुरभि का कहना है उन्हें एग-फ्रीजिंग प्रोसेस के बाद होने वाले हार्मोनल बदलावों को लेकर डर लगता है. मां बनने पर एक्ट्रेस बोलीं- मुझे नहीं पता कि हम कब बच्चे की प्लानिंग करेंगे, लेकिन जब सही समय आएगा, तब यह हो जाएगा. जब भी ऐसा होगा, वो हमारे लिए भगवान का दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफ़ा होगा. 

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