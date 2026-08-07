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How to Remove Smell from Clothes: बारिश में गीले कपड़ों से आ रही अजीब से बदबू, ये ट्रिक अपनाएं, कपड़े महकेंगे फूल की तरह

बारिश का मौसम हर किसी को बहुत पसंद होता है. लेकिन इस मौसम में गीले कपड़े सुखाना टेढ़ी खीर होता है. ऊपर से कई दिन तक नमी रहने से कपड़ों में सीलन की अजीब से बदबू आने लगती है. ऐसे में यहां हम आपको कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने गीले-नम कपड़ों को सुखा सकते हैं.

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कपड़ों से बदबू भगाएं (Photo: ITG)
कपड़ों से बदबू भगाएं (Photo: ITG)

मानसून के सुहावने मौसम के साथ ही घरों में कपड़ों की सीलन और बदबू की एक बड़ी समस्या आ खड़ी होती है. लगातार बारिश और सूरज न निकलने के कारण गीले कपड़े पूरी तरह सूख नहीं पाते जिससे उनमें बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं. यही वजह है कि चाहे सूती कपड़े हों या फिर रेशमी, उनसे एक अजीब सी सड़न भरी बदबू आने लगती है.

अलमारी में रखे-रखे भी कपड़े सीले हो जाते हैं. अगर आप भी अपने कीमती रेशमी और रोज़मर्रा के सूती कपड़ों से इस जिद्दी बदबू को हटाकर उन्हें हमेशा खुशबूदार बनाए रखना चाहते हैं, तो कुछ आसान और सुरक्षित हैक्स आपकी इस टेंशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं.

कपड़ों को फूलों की तरह महकाने की ट्रिक्स

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सफेद सिरका और बेकिंग सोडा:

सूती कपड़ों को धोते समय अंतिम रिंस के पानी में आधा कप सफेद सिरका या 1-2 चम्मच बेकिंग सोडा मिला दें. यह कपड़ों के रेशों में फंसी बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को तुरंत खत्म कर देता है और सीलन की बदबू को पूरी तरह सोख लेता है.

एसेंशियल ऑयल स्प्रे:

लवेंडर, रोज या लेमनग्रैस एसेंशियल ऑयल की 5-6 बूंदों को एक कप पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें. सूती या रेशमी कपड़े जब हल्के नम हों, तो उन पर दूर से हल्का सा स्प्रे करें. कपड़े सूखने पर फूलों जैसी भीनी-भीनी खुशबू देंगे.

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नेफथलीन बॉल्स और कपूर:

अलमारी में रखे रेशमी (सिल्क) और सूती कपड़ों को नमी से बचाने के लिए अलमारी के कोनों में कपूर या नेफथलीन की गोलियां पोटली में बांधकर रखें. यह नमी को सोखते हैं और कपड़ों को कीड़ों व बदबू से सुरक्षित रखते हैं.

कपूर और लौंग का देसी रूम फ्रेशनर:

कमरे में जहां कपड़े टंगे हों, वहां एक सूती कपड़े में कपूर, 4-5 लौंग और थोड़ी सी अजवाइन बांधकर लटका दें. इससे हवा की सीलन कम होती है और कपड़ों में प्राकृतिक ताज़गी बनी रहती है.

फैब्रिक सॉफ्नर का सही इस्तेमाल:

सिल्क और कॉटन फैब्रिक के लिए अच्छे फैब्रिक कंडीशनर का इस्तेमाल करें. लेकिन ध्यान रखें कि कपड़े को अच्छी तरह निचोड़कर ही सुखाएं ताकि खुशबू कपड़ों के रेशों में लॉक हो सके.

वार्म आयरन हैक:

हल्के सीले या बदबू दे रहे कपड़ों पर एक पतली कॉटन की परत रखकर हल्की गर्म प्रेस चलाएं. गर्मी से नमी वाष्पित हो जाएगी और कपड़े की दुर्गंध दूर हो जाएगी.

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