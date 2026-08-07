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Y श्रेणी की सुरक्षा के बावजूद हिंदू नेता पर हमला, ईंट-पत्थरों से तोड़ी गाड़ी, खून से लथपथ सड़क पर भागते दिखे, वीडियो सामने आया

अंबाला में लुधियाना के हिंदू नेता और इंटरनेशनल एंटी खालिस्तानी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड पर हमला हुआ. आरोप है कि कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रोककर ईंट-पत्थरों से हमला किया और उन्हें पीटा. घटना का वीडियो भी सामने आया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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हिंदू नेता की गाड़ी रोककर हमला. (Photo: Screengrab)
हिंदू नेता की गाड़ी रोककर हमला. (Photo: Screengrab)

हरियाणा के अंबाला में लुधियाना के हिंदू नेता और इंटरनेशनल एंटी खालिस्तानी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोककर उस पर ईंट-पत्थरों से हमला किया और वाहन को नुकसान पहुंचाया. घटना के दौरान गुरसिमरन सिंह मंड के साथ मारपीट भी हुई. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमला और अफरा-तफरी का दृश्य दिखाई देता है.

जानकारी के मुताबिक यह घटना अंबाला स्थित गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब के बाहर हुई. गुरसिमरन सिंह मंड गुरु हरकिशन साहिब के प्रकाश पर्व के अवसर पर माथा टेकने पहुंचे थे. यहां तीन दिवसीय समागम चल रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में संगत मौजूद थी. इसी दौरान उनके ऊपर हमला किए जाने की घटना हुई. बताया गया है कि हमलावरों ने पहले उनकी गाड़ी को रोका. इसके बाद वाहन पर ईंट-पत्थर फेंके गए. आरोप है कि हमलावर गाड़ी की विंडशील्ड पर चढ़ गए और पैरों से भी उसे नुकसान पहुंचाया. हमले में गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई.

यहां देखें हमले का वीडियो...

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गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब के बाहर हुआ हमला

घटना के दौरान गुरसिमरन सिंह मंड को चोटें आईं. वीडियो में वह खून से लथपथ हालत में सड़क पर भागते दिखाई दे रहे हैं. बताया गया है कि उन्हें केंद्र सरकार की Y श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है. घटना के समय सुरक्षा कर्मी भी उनके साथ मौजूद थे. हमले का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में कुछ लोग गुरसिमरन सिंह मंड को घेरते दिखाई देते हैं. उनकी गाड़ी पर ईंट-पत्थरों से हमला किया जाता है. इसके बाद सुरक्षा में तैनात जवान काफी प्रयास के बाद उन्हें भीड़ से बाहर निकालते हैं. वीडियो में मंड सड़क पर भागते हुए भी नजर आते हैं.

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पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद गुरसिमरन सिंह मंड को भीड़ से बाहर निकाला. इसके बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया. घटना के समय बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद थे. फिलहाल इस पूरे मामले का वीडियो सामने आने के बाद घटना चर्चा का विषय बनी हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
 

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