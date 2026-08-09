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Doodhi Halwa: लड्डू-पेड़े छोड़िए, 20 रुपये की लौकी से बनाएं हलवाई जैसा दानेदार हलवा, खोया की भी नहीं होगी जरूरत

Doodhi Halwa: अगर आपको भी अक्सर मीठे की क्रेविंग होती है या फिर खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है तो आपको बाजार से मिलावटी और महंगी मिठाई लाने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपको घर पर रखी लौकी की सब्जी से शाही हलवा बनाना सिखा रहे हैं.

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ऐसे बनाएं लौकी हलवा (Photo: ITG)
ऐसे बनाएं लौकी हलवा (Photo: ITG)

सावन के महीने में व्रत-उपवास के दौरान अगर कुछ मीठा, स्वादिष्ट और हेल्दी खाने का मन हो तो लौकी का हलवा सबसे बेहतरीन विकल्प माना जाता है. अक्सर लोगों को लगता है कि हलवाई जैसा दानेदार और मलाईदार लौकी का हलवा बनाने के लिए बहुत सारे खोये महंगे मिल्क पाउडर की जरूरत होती है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि महज 20 रुपये की ताजी लौकी और घर में मौजूद दूध से आप बिना किसी मावे के बिल्कुल शादी-पार्टियों जैसा दानेदार हलवा तैयार कर सकते हैं. इसे बनाना बेहद आसान है और यह खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि लौकी देखकर मुंह बनाने वाले बच्चे हो या बुजुर्ग हर कोई इसे मांग-मांग कर खाएगा. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान और सीक्रेट रेसिपी.

सामग्री:
ताजी लौकी: 500 ग्राम (छीलकर कद्दूकस की हुई, बीज निकालकर)

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फुल क्रीम दूध: 1/2 लीटर

चीनी: 1/2 कप (स्वादानुसार)

देसी घी: 2-3 बड़े चम्मच

इलायची पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

कटे हुए मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता): 2 बड़े चम्मच

हरा फूड कलर: 1 चुटकी (ऐच्छिक, हलवाई जैसा सुंदर रंग लाने के लिए)

बनाने की विधि:
लौकी को छीलकर धो लें और बीच का बीजों वाला हिस्सा हटाकर कद्दूकस कर लें.

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एक कड़ाही में 2 बड़े चम्मच देसी घी गरम करें. इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालें और धीमी से मध्यम आंच पर 4-5 मिनट तक भूनें ताकि इसका कच्चापन और अतिरिक्त पानी सूख जाए.

अब भुनी हुई लौकी में फुल क्रीम दूध डालें. इसे मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक कि दूध पूरी तरह सूख न जाए और गाढ़ा होकर मावे जैसा टेक्सचर खोया न छोड़ दे.

जब दूध पूरी तरह सूख जाए, तब इसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं. चीनी डालते ही मिश्रण थोड़ा पतला होगा, इसे 3-4 मिनट मध्यम आंच पर फिर से सुखा लें.

एक छोटे पैन में 1 चम्मच घी गरम करें और कटे हुए मेवे डालकर हल्का फ्राई करें. इन फ्राई किए हुए मेवों को हलवे में मिला दें.

आपका बिना मावा और बिना मिल्क पाउडर के बना हलवाई जैसा दानेदार लौकी का हलवा तैयार है. इसे गरमा-गरम या ठंडा करके परोसें.

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