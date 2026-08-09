टॉक्सिक को भूले नमित मल्होत्रा! रामायण के VFX में हुए सुधार, मगर यश की फिल्म में रह गई कमी

केजीएफ वाले यश करीब चार साल के बाद बड़े पर्दे पर टॉक्सिक से लौट रहे हैं. ये फिल्म कई बार टलने के बाद, अब 26 अगस्त को रिलीज हो रही है. बीते दिन फिल्म का मच-अवेटेड ट्रेलर सामने आया, जिसमें हम यश को डबल रोल में देख सकते हैं. उसमें कई सारे ऐसे सीन्स हैं, जो देखने में बड़े खूबसूरत हैं. मगर कुछ जगहों पर खराब VFX के चलते, सारा मामला फीका सा पड़ जाता है.

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VFX ने बिगाड़ा मजा

टॉक्सिक के ट्रेलर में एक नहीं, बल्कि कई जगह ऐसी रहीं जिसमें खराब VFX स्पॉट हुआ. सोशल मीडिया पर ट्रेलर से लिए गए कई सारे फोटो-वीडियो हैं जिसमें कमी नजर आई है. एक सीन में यश बिना कपड़ों के सिर्फ एक लुंगी पहने नजर आए, जिसमें उनके पेट पर एब्स जैसा कुछ नजर आया. कई लोगों को ये हाथों से बने एब्स दिखाई दिए. वहीं कइयों को लगा कि इसका VFX पूरा नहीं हुआ था, इसलिए ये सीन अधूरा सा लग रहा है.

एक और सीन ट्रेलर का वायरल है, जिसमें हम यश वर्सेज यश की झलक देखते हैं. इसमें टिकट बने यश, सैंटा के कपड़े पहनकर दीवारों पर कूदते-छलांग मारते दिखाई दे रहे हैं. इसमें उनका चेहरा ऐसा लग रहा है कि मानो कोई फोटो लगाई हो. कहने का मतलब यही है कि यश का चेहरा बॉडी डबल पर सही से मैच नहीं कर रहा है. ये देखने में काफी अटपटा भी लग रहा है.

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ट्रेलर में जो शॉट्स गाड़ी वाले हैं, वो भी काफी बुरा लग रहा है. उसमें भी VFX में कमी नजर आई है. गाड़ी का ब्लास्ट होना या उसके पीछे का बैकग्राउंड, ये सब कुछ खास नहीं लग रहा है. फिल्म को रिलीज होने में 17 दिन का समय बचा है, इतने कम समय में VFX पॉलिश होने की उम्मीद कम है.

रामायण वाले DNEG ने किया VFX

हैरानी की बात ये है कि टॉक्सिक का VFX DNEG कंपनी ने किया है, जो अभी रामायण बना रही हैं. नमित मल्होत्रा की कंपनी अपने वर्ल्ड क्लास विजुअल इफेक्ट्स के लिए मशहूर है. जहां रामायण फिल्म के ट्रेलर में इस कंपनी के VFX की हर किसी ने तारीफ की. वहीं टॉक्सिक में कई सारी कमी नजर आई. ऐसे में क्या यश की फिल्म, रामायण के चलते नजरअंदाज हो गई या अभी भी VFX के सुधरने की उम्मीद की जा सकती है? खैर ये तो कोई नहीं जानता.

वैसे रामायण फिल्म भी यश के बेहद करीब है क्योंकि इसमें वो रावण की भूमिका निभा रहे हैं और साथ ही साथ इसे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. ये साल 2026 उनके लिए बड़ा खास होने वाला है. अब देखना है कि उनकी दोनों फिल्में- टॉक्सिक और रामायण बॉक्स ऑफिस पर कैसा कमाल दिखाती है.

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