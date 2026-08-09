scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

केरलम में स्कूल क्विज पर विवाद, सावरकर वाले सवाल के बाद टीचर सस्पेंड

केरल में ‘सोशल साइंस क्लब फ्रीडम क्विज 2026’ में वीडी सावरकर से जुड़े सवाल पर विवाद के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक गुरु प्रसाद को सस्पेंड कर दिया. मामले की जांच जारी है.

Advertisement
X
'अंग्रेजों से सबसे ज्यादा सजा पाने वाले स्वतंत्रता सेनानी' सवाल पर बवाल. (File Photo)
'अंग्रेजों से सबसे ज्यादा सजा पाने वाले स्वतंत्रता सेनानी' सवाल पर बवाल. (File Photo)

केरलम के शिक्षा विभाग ने एक स्कूल टीचर को सस्पेंड कर दिया है. यह एक्शन एक क्विज में किए गए एक सवाल को लेकर लिया गया, जिसमें हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर को 'अंग्रेजों से सबसे ज्यादा सजा पाने वाले' स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर बताया गया था.

दरसअल, यह सवाल-जवाब 'सोशल साइंस क्लब फ्रीडम क्विज 2026' के पर्चे में कासरगोड जिले के स्कूलों में इस्तेमाल किया गया था.

सामान्य शिक्षा निदेशक स्नेहिल कुमार सिंह ने कासरगोड के कुंबला सब-डिस्ट्रिक्ट में स्थित एडेड अपर प्राइमरी स्कूल (AUPS) पल्लाथडका के टीचर गुरु प्रसाद को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश जारी किया.

सम्बंधित ख़बरें

VD Savarkar freedom fighter question
सावरकर पर सवाल से केरलम में घमासान, वाम दल हमलावर... BJP ने चेताया
Delhi-NCR Weather
दिल्ली-NCR में होगी बारिश, केरलम के 8 जिलों में रेड अलर्ट, जानें मौसम
cpim govindan accuses cm satheesan
'PM मोदी-अडानी के लिए काम कर रहे केरलम CM', CPI-M का आरोप
मामले की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
बेटे की ट्रेन हादसे में मौत का सदमा नहीं सह पाए... कपल ने फांसी लगाकर दी जान
Victim Man Babu
चौथी क्लास में झगड़ा हुआ था, 50 साल बाद लिया बदला.... केरल का अजीबोगरीब मामला

आदेश के मुताबिक, यह कार्रवाई कासरगोड के शिक्षा उप-निदेशक द्वारा विवाद की जांच के बाद सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर की गई.

अधिकारियों के अनुसार, कुंबला और मंजेश्वर सब-डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल सेक्शन के छात्रों के लिए 6 अगस्त को स्कूल-लेवल पर 'सोशल साइंस क्लब फ्रीडम क्विज 2026' आयोजित किया गया था.

लोअर प्राइमरी सेक्शन के सवाल-जवाब के पर्चे में 15 सवाल और पांच टाई-ब्रेकर सवाल शामिल थे.

अधिकारियों ने बताया कि पांचवें सवाल में पूछा गया था, "वह कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिसे अंग्रेजों से सबसे ज्यादा सजा मिली?" और जवाब में वीडी सावरकर का नाम दिया गया था.

Advertisement

इस सवाल और जवाब से विवाद खड़ा हो गया और बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए, जिसके बाद शिक्षा अधिकारियों ने जांच शुरू की.

इस मुद्दे पर CPI(M) और वामपंथी छात्र संगठनों ने आलोचना की और कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार पर शिक्षा क्षेत्र में संघ परिवार के एजेंडे को घुसने देने का आरोप लगाया.

CPI(M) के वरिष्ठ नेता पिनाराई विजयन ने UDF सरकार पर RSS के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि सावरकर के असली इतिहास को छिपाने और उन्हें महिमामंडित करने की कोशिशें की जा रही हैं.

सामान्य शिक्षा निदेशक के आदेश के अनुसार, सवाल-जवाब का पर्चा गुरु प्रसाद की अगुवाई वाली टीचरों की एक टीम ने तैयार किया था.

शिक्षा उप-निदेशक ने जांच के बाद जिम्मेदार टीचरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की.

सामान्य शिक्षा विभाग ने स्कूल के मैनेजर को भी निर्देश दिया है कि वे केरल शिक्षा नियमों के तहत गुरु प्रसाद के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें. विभाग ने इस मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और शिक्षा उप-निदेशक को जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    केरलम: सावरकर पर सवाल पूछने वाला टीचर सस्पेंड, स्कूल क्विज से शुरू हुआ विवाद |
    'फिटनेस को हां, ड्रग्स को ना...', देशभर में साइकिल पर उतरे हजारों लोग, मनसुख मांडविया ने दिलाई नशा मुक्त भारत की शपथ |
    चीन में टाइफून डॉल्फिन का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, तेज हवाओं-बारिश से बढ़ी मुश्किलें |
    RG Kar रेप केस की फिर से होगी जांच, CM शुभेंदु का बड़ा एक्शन |
    टॉक्सिक को भूले नमित मल्होत्रा! रामायण के VFX में हुए सुधार, मगर यश की फिल्म में रह गई कमी |
    How To Make Organic Compost: रसोई के 'कचरे' से फ्री में बनाएं ऑर्गेनिक खाद! गमलों में डालते ही पौधे होंगे हरे-भरे, ग्रोथ भी होगी शानदार |
    सावन के दूसरे सोमवार महालक्ष्मी योग! इन 4 राशियों का बढ़ सकता है बैंक-बैलेंस |
    जूतों की माला पहनाकर बनाया वीडियो... इंस्टा पर वायरल हुआ अपमानजनक गाना तो शख्स ने खाया जहर |
    रांची: छात्र आंदोलन के बीच JPSC के तीन सदस्यों ने दिया इस्तीफा |
    खेत ने उगला करोड़ों का सोना, बिजली के खंभे के नीचे गड़ा मिला, पुलिस भी रह गई हैरान
    Advertisement