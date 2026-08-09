जूतों की माला पहनाकर बनाया वीडियो... इंस्टा पर वायरल हुआ अपमानजनक गाना तो शख्स ने खाया जहर

MP News: गुना जिले के अमरपुरा गांव में वीडियो वायरल होने के बाद एक शख्स ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. मृतक का नाम कजोड़ बंजारा था जिसका भतीजा एक विवाहिता को लेकर भाग गया था.

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भतीजे की सजा उसके चाचा कजोड़ को दी गई. गांववालों ने कजोड़ बंजारा (40) को बंधक बनाकर उसके साथ बदसलूकी की. हाथों को रस्सी से बांधकर गले में जूतों की माला पहनाकर बेइज्जत किया गया.

कजोड़ के साथ बदसलूकी का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया गया. वीडियो में अपमानजक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ''कब आएगा वो दिन, जब हम भी तेरी फोटो पर ये गाना लगाएंगे कि दूल्हा बन गया ओये... घोड़ी चढ़ गया ओये.''

या फिर डायरेक्ट ये गाना लगवा के मानेगा- ''चला गया चांद कहां आसमान को छोड़ के...''

दरअसल, आरोन के अमरपुरा गांव में कजोड़ बंजारा का भतीजा होरिबो गांव की एक विवाहित महिला को साथ भगा ले गया. महिला के परिजनों ने कजोड़ पर उस भतीजे की मदद करने के आरोप लगाए थे. इसी रंजिश में कजोड़ के साथ बंधक बनाकर बदसलूकी की गई.

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परिजनों का कहना है कि वीडियो वायरल होने की जानकारी रिश्तेदारों और समाज के लोगों से लगने के बाद कजोड़ परेशान रहने लगा था. शुक्रवार को आरोन से लौटते वक्त उसने गांव के बाहर जहरीला पदार्थ खा लिया. परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस दौरान कजोड़ हाथ जोड़कर खुद को निर्दोष बताता रहा और वायरल वीडियो का जिक्र करता रहा.



एसपी हितिका वासल ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और मारपीट एवं आरोपों की जांच शुरू कर दी है.

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