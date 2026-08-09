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'फिटनेस को हां, ड्रग्स को ना...', देशभर में साइकिल पर उतरे हजारों लोग, मनसुख मांडविया ने दिलाई नशा मुक्त भारत की शपथ

'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' का आयोजन युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, राहगिरि फाउंडेशन और मेरा युवा भारत के सहयोग से किया जाता है. यह अभियान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SAI के क्षेत्रीय केंद्रों, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, SAI ट्रेनिंग सेंटर, खेलो इंडिया सेंटर्स और हजारों नमो फिट इंडिया क्लबों के माध्यम से चलाया जा रहा है.

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साइकिल चलाकर लोगों ने लिया नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प. (Photo: X/@mansukhmandviya)
साइकिल चलाकर लोगों ने लिया नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प. (Photo: X/@mansukhmandviya)

देश के युवाओं को नशे से दूर रखने और फिटनेस को जीवन का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से रविवार (9 अगस्त) को 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' के 85वें संस्करण का आयोजन किया गया. केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने गुजरात के मॉडल गांव हणोल से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का नेतृत्व किया. इस दौरान प्रतिभागियों ने 'नशा मुक्त भारत' का संकल्प लिया और 'फिटनेस को हां, ड्रग्स को ना' का संदेश दिया.

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की ओर से फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे जैसी हानिकारक आदतों से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और स्वस्थ एवं सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देना था. मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' को जन आंदोलन बताते हुए कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले बड़े अभियान में तब्दील हो चुकी है. देशभर में 10 हजार से ज्यादा स्थानों पर युवा साइकिलिंग के जरिए फिटनेस का संदेश दे रहे हैं.

इस अभियान की शुरुआत दिसंबर 2024 में हुई थी और अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा ले चुके हैं. लगातार बढ़ती भागीदारी ने इसे देश के बड़े सामुदायिक फिटनेस अभियानों में शामिल कर दिया है. दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया. यहां एक हजार से ज्यादा प्रतिभागियों ने 'नशा मुक्त भारत' की सामूहिक शपथ ली. लोगों ने खुद नशे से दूर रहने के साथ अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया.

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सुबह करीब 5.30 बजे से ही बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम पहुंच गए थे. कार्यक्रम की शुरुआत योग और जुंबा जैसी गतिविधियों से हुई. इसके बाद प्रतिभागियों ने इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास पांच किलोमीटर की साइकिल राइड पूरी की. कार्यक्रम स्थल पर खेल और फिटनेस गतिविधियों के लिए अलग जोन भी बनाया गया था. इसमें कैरम, शतरंज, लूडो, बैडमिंटन, रस्साकशी और बाधा दौड़ जैसी गतिविधियां शामिल थीं.

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कार्यक्रम में अभिनेता और जिम्नास्ट सिद्धार्थ निगम, अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी और जूनियर नेशनल चैम्पियन गुरवीर सिंह, फिट इंडिया एम्बेसडर नरेंद्र कुमार और जुंबा इंस्ट्रक्टर मीनल पाठक ने भी हिस्सा लिया. साइकिल राइड पूरी करने के बाद सिद्धार्थ निगम ने युवाओं से ड्रग्स, सिगरेट और शराब से दूर रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि फिटनेस, मेहनत और अपने लक्ष्य हासिल करने के जुनून को हानिकारक लत की जगह देनी चाहिए.

उन्होंने रोज कम से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधि के लिए निकालने का संदेश देते हुए कहा, 'फिटनेस का डोज, आधे घंटे रोज.' गुरवीर सिंह ने भी फिट इंडिया और नशा मुक्त भारत अभियान को युवाओं के लिए महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से रोजाना कम से कम आधा घंटा शारीरिक गतिविधि करने की अपील की. साथ ही उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के शानदार प्रदर्शन की सराहना की.

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