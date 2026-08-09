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सावन के दूसरे सोमवार महालक्ष्मी योग! इन 4 राशियों का बढ़ सकता है बैंक-बैलेंस

सावन का दूसरा सोमवार इस बार ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है. इस दिन बुधादित्य राजयोग, गुरु आदित्य राजयोग और महालक्ष्मी राजयोग का संयोग बनने की बात कही जा रही है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इन शुभ योगों का लाभ मेष, सिंह, कन्या और मीन राशि के जातकों को मिल सकता है.

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सावन के दूसरे सोमवार ग्रहों की विशेष स्थिति से तीन शुभ राजयोग बनने जा रहे हैं. (Photo: ITG)
सावन के दूसरे सोमवार ग्रहों की विशेष स्थिति से तीन शुभ राजयोग बनने जा रहे हैं. (Photo: ITG)

सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त को है. इस दिन ग्रहों की विशेष स्थिति से तीन शुभ राजयोग बनने जा रहे हैं. कर्क राशि में सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य राजयोग और सूर्य-गुरु की युति से गुरु आदित्य राजयोग बनने जा रहा है. वहीं चंद्र और मंगल की युति से महालक्ष्मी राजयोग भी रहेगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि इन योगों का सबसे सकारात्मक प्रभाव मेष, सिंह, कन्या और मीन राशि पर पड़ने वाला है.

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए यह संयोग सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. आर्थिक मामलों में सुधार के अवसर बन सकते हैं. रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की संभावना रहेगी. करियर से जुड़े मामलों में भी परिस्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं. इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा और महत्वपूर्ण फैसले लेने की क्षमता मजबूत हो सकती है. भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए शुभ माना जा रहा है.

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए तीनों राजयोगों का संयोग करियर और मान-सम्मान के लिहाज से अच्छा माना जा रहा है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और क्षमता को पहचान मिल सकती है. पद-प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में भी लाभ के अवसर बन सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण योजना को आगे बढ़ाने में सफलता मिल सकती है. शिव पूजा से दिन की शुरुआत करना आपके लिए शुभ रहेगा.

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कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए यह शुभ संयोग आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रह सकता है. आय के नए रास्ते खुलने की संभावना बन सकती है. लंबे समय से किसी काम के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं तो उसमें सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. करियर से जुड़े मामलों में भी आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता का बेहतर इस्तेमाल आपको फायदा दिला सकता है.

मीन राशि
मीन राशि के जातकों के लिए भी सावन का दूसरा सोमवार शुभ परिणाम लेकर आ सकता है. करियर, धन और सफलता से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है. मेहनत के साथ सही दिशा में किए गए प्रयास बेहतर परिणाम दे सकते हैं. भगवान शिव का जलाभिषेक करना शुभ माना जा रहा है.

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