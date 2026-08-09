scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How To Make Organic Compost: रसोई के 'कचरे' से फ्री में बनाएं ऑर्गेनिक खाद! गमलों में डालते ही पौधे होंगे हरे-भरे, ग्रोथ भी होगी शानदार

How To Make Organic Compost: रसोई से निकलने वाले फल-सब्जियों के छिलकों और चायपत्ती को डस्टबिन में फेंकने के बजाय उनसे पौधों के लिए पोषण से भरपूर ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं. चलिए जानते हैं घर पर कैसे खाद बनाई जा सकती है.

Advertisement
X
फल और सब्जियों के छिलकों में ऐसे कई तत्व होते हैं, जो पौधों के लिए बढ़िया साबित होते हैं. (Photo: ITG)
फल और सब्जियों के छिलकों में ऐसे कई तत्व होते हैं, जो पौधों के लिए बढ़िया साबित होते हैं. (Photo: ITG)

How To Make Organic Compost: रसोई में रोजाना फल-सब्जियों के छिलके, चायपत्ती, कॉफी के बचे हुए कण और सूखे पत्ते निकलते हैं. ज्यादातर सभी लोग इन्हें कचरा और बेकार समझकर सीधे कूड़ेदान में डाल देते हैं. आपके घर में भी ऐसा ही होता है? हां शायद होता हो, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो रुक जाएं. आपकी रसोई से रोज निकलने वाला यही 'कचरा' आपके घर में लगे पौधों के लिए वरदान बन सकता है. अगर आपके घर में गमले या छोटा-सा किचन गार्डन है, तो इस 'कचरे' से आप ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं.  

जी हां, इन घरेलू चीजों से आप बिना ज्यादा खर्च किए घर पर ही ऑर्गेनिक कम्पोस्ट तैयार कर सकते हैं. ये खाद मिट्टी को बेहतर बनाने के साथ पौधों को धीरे-धीरे पोषण देने में मदद करती है. यानी रसोई का कचरा कम होगा और पौधों की देखभाल का खर्च भी बच सकता है.

सबसे पहले इकट्ठा करें ये चीजें
ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए आपको कोई खास सामान खरीदने की जरूरत नहीं है. घर से निकलने वाले कई तरह के ऑर्गेनिक कचरे का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए आप केले, सेब, संतरे जैसे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके और बचे हुए टुकड़े, इस्तेमाल की हुई चायपत्ती, कॉफी ग्राउंड्स और सूखे पत्ते जमा कर सकते हैं. कागज की कुछ सूखी लेयर्स भी इसमें काम आ सकती हैं.

बाल्टी या पुराने ड्रम में बनाएं कम्पोस्ट
इसके लिए आप पुरानी बाल्टी, ड्रम या किसी कम्पोस्ट बिन का इस्तेमाल कर सकते हैं. कंटेनर के नीचे के हिस्से में सूखे पत्तों या सूखे कागज की एक लेयर बिछा दें. अब इसके ऊपर रसोई से जमा किया हुआ गीला कचरा डालें. इसके बाद फिर से सूखे पत्तों या सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स की एक लेयर डालें. इसी तरह गीले और सूखे इंग्रेडिएंट्स की लेयर्स बनाते रहें.

सम्बंधित ख़बरें

Vrat Wali Samak Khichdi
व्रत में खाना हो कुछ मसालेदार? झटपट बनाएं ठेचा वाली समक की खिचड़ी
Mango Leaves Uses
आम के आम पत्तों के भी दाम! घर की इन 7 चीजों में आएंगे आपके काम
घर पर ही बनाएं व्रत के 5 फलाहारी आटे (Photo-ITG)
कुट्टू से राजगिरा तक: व्रत के लिए घर पर ऐसे तैयार करें शुद्ध आटा
how to make til burfi sawan
काजू कतली भूल जाएंगे, सिर्फ 3 चीजों से बनाएं सॉफ्ट तिल की बर्फी
Dhaba Style Soft Poori Tips
आटा में मिलाएं ये चीज, हर बनेंगी फूली-फूली पूड़ी, रणवीर बरार ने बताया
Advertisement

खाद को सिर्फ भरकर छोड़ना नहीं है
कम्पोस्ट तैयार होने के लिए इसमें थोड़ी नमी जरूरी होती है, लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा गीला भी नहीं करना चाहिए. समय-समय पर डिब्बे के अंदर के सभी इंग्रेडिएंट्स को हल्का-सा पलटते या हिलाते रहें. ऐसा करने से अंदर हवा पहुंचती रहती है और ऑर्गेनिक कचरा धीरे-धीरे टूटकर कम्पोस्ट में बदलने लगता है. मौसम और कंडीशन के हिसाब से इसमें कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीने तक लग सकते हैं.

हर तरह का रसोई का कचरा इसमें न डालें
ये गलती बिल्कुल न करें कि रसोई से निकलने वाली हर चीज कम्पोस्ट में डाल दें. मांस, मछली, डेयरी प्रोडक्ट्स, तेल या बहुत ज्यादा चिकनाई वाला खाना इसमें डालने से बदबू और कीड़ों की समस्या हो सकती है. प्लास्टिक, कांच और ऐसी चीजें भी कम्पोस्ट में नहीं डालनी चाहिए जो आसानी से ऑर्नेंगिक रूप से गलती नहीं हैं.

कैसे पहचाने की खाद तैयार हो गई है?
जब कम्पोस्ट अच्छी तरह तैयार हो जाती है तो उसका कलर आमतौर पर डार्क ब्राउन और टेक्शचर भुरभुरा हो जाता है. इसमें इस्तेमाल की गई चीजें पहले जैसी साफ नजर नहीं आतीं. ऐसी तैयार खाद को गमलों की मिट्टी में मिलाया जा सकता है. इसका इस्तेमाल फूलों वाले पौधों, सब्जियों और किचन गार्डन में भी किया जा सकता है.

Advertisement

पौधों के लिए क्यों फायदेमंद है ये खाद?
घर की बनी कम्पोस्ट मिट्टी की क्वालिटी सुधारने में मदद करती है. ये मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता बढ़ा सकती है और पौधों की जड़ों के लिए बेहतर कंडीशन तैयार करती है. इसका एक फायदा ये भी है कि ऑर्गेनिक खाद पौधों को पोषण धीरे-धीरे देती है. नियमित इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत बेहतर रखने में मदद मिल सकती है और केनिकल फर्टिलाइजर्स पर निर्भरता भी कम की जा सकती है.

कचरा नहीं, पौधों का 'खजाना' समझें
अगली बार फल-सब्जियों के छिलके या चायपत्ती कूड़ेदान में डालने से पहले एक बार जरूर सोचें. थोड़ी सी मेहनत से यही घरेलू कचरा आपके गमलों के लिए काम की ऑर्गेनिक खाद बन सकता है.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    टॉक्सिक को भूले नमित मल्होत्रा! रामायण के VFX में हुए सुधार, मगर यश की फिल्म में रह गई कमी |
    How To Make Organic Compost: रसोई के 'कचरे' से फ्री में बनाएं ऑर्गेनिक खाद! गमलों में डालते ही पौधे होंगे हरे-भरे, ग्रोथ भी होगी शानदार |
    सावन के दूसरे सोमवार महालक्ष्मी योग! इन 4 राशियों का बढ़ सकता है बैंक-बैलेंस |
    जूतों की माला पहनाकर बनाया वीडियो... इंस्टा पर वायरल हुआ अपमानजनक गाना तो शख्स ने खाया जहर |
    रांची: छात्र आंदोलन के बीच JPSC के तीन सदस्यों ने दिया इस्तीफा |
    खेत ने उगला करोड़ों का सोना, बिजली के खंभे के नीचे गड़ा मिला, पुलिस भी रह गई हैरान |
    100 दिन बाद बदले नेपाल पीएम बालेन के सुर... भारत-चीन और अमेरिका के राजदूतों से करेंगे मुलाकात |
    मिर्जापुर द मूवी: ट्रेलर से पहले 4 पोस्टर्स ने उड़ाया गर्दा, कालीन भैया और गुड्डू पंडित का दिखा खौफनाक अंदाज |
    सिर्फ खाना गर्म करने के काम नहीं आता बोरोसिल का बाउल, जानिए इसकी गजब की खासियत और बड़े इस्तेमाल |
    Sawan Doosra Somwar 2026: सावन का दूसरा सोमवार कल, बन रहा अद्भुत संयोग! जानें पूजा का शुभ मुहूर्त
    Advertisement