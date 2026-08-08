फैक्ट चेक: सायोनी घोष के ‘बदले बोल’ बताकर वायरल हो रहा ये वीडियो तब का है जब वो TMC में ही थीं

तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद सायोनी घोष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है. इसमें दो क्लिप्स हैं. पहली क्लिप में वो बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आती हैं. वहीं दूसरी क्लिप में वो पाकिस्तान के लिए कहती हैं कि उनके झंडे में चांद है लेकिन भारत का झंडा चांद पर है. वो ये भी कहती हैं वो (पाकिस्तान) एक किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूड़ी और हलवा बांटा करते हैं.

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अब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि पहली क्लिप तब की है जब सायोनी घोष टीएमसी के साथ थीं और दूसरी क्लिप अभी की है जब वो टीएमसी से बागी होकर एनडीए के करीब आ चुकी हैं. इस वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बीजेपी के करीब आते ही किस तरह उनके बोल बदल गए.

वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि बीजेपी कैसे किसी को भी राष्ट्रवादी और देशप्रेमी बना देती है. वहीं एक एक्स यूजर ने लिखा कि पूरा सिस्टम ही रिबूट हो गया है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये दोनों क्लिप्स उनके एक ही भाषण की हैं, वो भी उस वक्त की जब तो TMC में ही थीं. इस भाषण में उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बात करते हुए सरकार पर कई सवाल उठाए थे.

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कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें घोष का ये पूरा भाषण संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर मिला. वीडियो 29 जुलाई, 2025 का है. घोष ने ये भाषण संसद में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष चर्चा के दौरान दिया था.

16 मिनट के इस वीडियो में वो दोनों क्लिप मौजूद हैं जिन्हें अलग-अलग वक्त का बताकर शेयर किया जा रहा है. करीब 3 मिनट 32 सेकंड पर पहली क्लिप देखी जा सकती है, जब घोष सरकार को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हम आपकी हां में हां मिलाएं तो आप हमें देशप्रेमी बोलेंगे, और अगर सवाल पूछ लें तो देशद्रोही कहेंगे.

इसके अलावा 7 मिनट पर वो कहती हैं कि क्या ये सही मौका और समय नहीं था कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए कि उनके झंडे में चांद है, और हमारा झंडा चांद पर है. पाकिस्तान को बताया जाए कि वो एक किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूड़ी और हलवा बांटते हैं. वायरल वीडियो की दूसरी क्लिप यहीं से ली गई है. लेकिन इसमें वो सरकार से पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात करती हैं.

इस भाषण में घोष ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा . उन्होंने कहा कि सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन सरकार 'नैरेटिव' की लड़ाई में हार गई. उन्होंने पहलगाम मामले पर सवाल किया, ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोके जाने पर सवाल उठाए. और ये भी कहा कि जब ट्रंप लगातार सीजफायर का श्रेय ले रहे थे, तो सरकार चुप क्यों थी.

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लेकिन साफ है कि दोनों वायरल क्लिप्स उनके एक ही भाषण की हैं, जो उन्होंने उस वक्त दिया था, जब तो टीएमसी के साथ थीं.

हालांकि ये भी सच है कि टीएमसी से बागी होने के बाद उनके कुछ ऐसे बयान जरूर सामने आए हैं जो मौजूदा सरकार के पक्ष में रहे हैं. उन्होंने एनडीए की संसदीय दल की बैठक में भी हिस्सा लिया था. जंतर मंतर हुए छात्रों के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा था कि विपक्ष इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है. वहीं बीते दिनों विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही बाधित होने पर उन्होंने कहा था कि ये टैक्सपेयर्स के पैसों की बर्बादी है. 7 अगस्त को सायोनी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इसकी तस्वीरें एक्स पर शेयर कीं.

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