Bihar: सहरसा में सत्यनारायण पूजा का प्रसाद खाने से 100 से ज्यादा बीमार, उल्टी-दस्त से अफरा-तफरी, मेडिकल टीम तैनात

बिहार के सहरसा जिले से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है. सिमरी बख्तियारपुर के सरडीहा गांव के मध्य टोला में सत्यनारायण पूजा का प्रसाद खाने के बाद 100 से अधिक लोगों की तबीयत खराब हो गई. बीमार लोगों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं. एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने से पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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जानकारी के मुताबिक, गांव में गुरुवार की शाम सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन हुआ था. पूजा के बाद लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया. ग्रामीणों का कहना है कि इसके अगले दिन से धीरे-धीरे लोगों की तबीयत खराब होने लगी. शुरुआत में कुछ लोगों को परेशानी हुई, लेकिन देखते ही देखते कई घरों में लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी.

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जब तक ग्रामीण कुछ समझ पाते, तब तक इलाके में दर्जनों लोग अचानक बीमार पड़ चुके थे. लगातार उल्टी-दस्त होने के कारण कई लोगों की हालत बिगड़ने लगी. बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई और स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी गई.

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घर-घर पहुंचकर इलाज कर रही मेडिकल टीम

स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की जानकारी अनुमंडल अस्पताल सिमरी बख्तियारपुर के चिकित्सा पदाधिकारी को दी. सूचना मिलने के बाद मेडिकल टीम को गांव भेजा गया. स्वास्थ्यकर्मी सरडीहा गांव के मध्य टोला में पहुंचकर प्रभावित लोगों का उपचार करने में जुट गए हैं.

मेडिकल टीम गांव में घर-घर जाकर मरीजों की जांच और इलाज कर रही है. जिन लोगों की तबीयत ज्यादा खराब है, उनकी स्थिति पर विशेष नजर रखी जा रही है. वहीं, कुछ ग्रामीण ऐसे भी हैं जो गांव से बाहर जाकर अपना इलाज करा रहे हैं.

एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे मामले की निगरानी कर रही है. फिलहाल लोगों में उल्टी-दस्त की शिकायत सामने आई है. ग्रामीण पूजा के प्रसाद को इसके बाद तबीयत बिगड़ने की वजह बता रहे हैं.

महिला, पुरुष और बच्चे भी प्रभावित

इस घटना में किसी एक उम्र वर्ग के लोग प्रभावित नहीं हुए हैं, बल्कि महिलाओं, पुरुषों और बच्चों समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण बीमार पड़े हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, प्रसाद ग्रहण करने वाले कई लोगों को अगले दिन से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी महसूस होने लगी थी.

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बीमारी फैलने की खबर के बाद गांव में लोगों के बीच डर का माहौल बन गया. ग्रामीण एक-दूसरे के स्वास्थ्य की जानकारी लेते नजर आए. मेडिकल टीम के पहुंचने के बाद प्रभावित परिवारों को राहत मिली और स्वास्थ्यकर्मी लगातार मरीजों का उपचार करने में जुटे हैं.

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फिलहाल, स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. बड़ी संख्या में लोगों के अचानक बीमार होने के कारणों की जांच की जा रही है. ग्रामीणों के मुताबिक, पूजा का प्रसाद खाने के बाद ही लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई थी.

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