Homemade Chips: आलू के चिप्स भूल जाएंगे बच्चे! घर पर बिना तले बनाएं 8 सब्जियों के क्रिस्पी और रंगीन चिप्स

बच्चों से लेकर बड़ों तक को जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो वे लोग आजकल बाजार से चिप्स का पैकेट खरीदकर खा लेते हैं. शाम की चाय हो या फिर कोल्ड ड्रिंक, चिप्स दोनों के साथ खाने में बेहतरीन लगते हैं. ऐसे में जब भी हल्की भूख लगती है या ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में चिप्स का ही नाम आता है. लेकिन रोज-रोज बाजार के तले हुए आलू के चिप्स खाना सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता. ऐसे में लोग हेल्दी ऑप्शन तलाशते हैं. अगर आप भी आलू के चिप्स खाते हुए अपनी सेहत के बारे में सोचते हैं, तो ये खबर आपके लिए है.



दरअसल, आज हम आपको आलू के चिप्स खाने से बचने का एक सुपर टेस्टी और हेल्दी तरीका बताने वाले हैं. जी हां, इस तरीके में हम आपको चिप्स खाने की आदत छोड़ने या फिर अपना मजा किरकिरा करने के लिए नहीं कहेंगे. बस आलू की जगह कुछ दूसरी सब्जियां चुन लीजिए. अलग-अलग सब्जियों से घर पर कम तेल में ऐसे क्रिस्पी चिप्स बन सकते हैं, जो स्वाद में भी शानदार होंगे और पोषण से भी भरपूर होंगे.

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1. शकरकंद के चिप्स: अगर आपको आलू के चिप्स पसंद हैं, तो शकरकंद सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है. शकरकंद को पतला-पतला काटें, थोड़ा ऑलिव ऑयल और मसाले लगाकर बेक या एयर फ्राई कर लें. हल्की मिठास और जबरदस्त क्रंच इसे खास बना देती है.

2. पालक के चिप्स: पालक ना खाने वाले भी जब इस हरी पत्तेदार सब्जी का चिप्स वाला रूप देखेंगे तो फैन हो जाएंगे. से खा सकते हैं. पालक के चिप्स बनाने के लिए पालक की पत्तियों पर थोड़ा तेल, नमक और काली मिर्च डालकर कुछ मिनट बेक करें. ऊपर से नींबू निचोड़ दें, स्वाद और भी बढ़ जाएगा.

3. गाजर के चिप्स: जी हां, गाजर के भी चिप्स बनाए जा सकते हैं. गाजर को पीलर की मदद से पतला काटें और बेक कर लें. ये हल्के मीठे, कुरकुरे और देखने में भी अट्रैक्टिव लगते हैं. इन्हें दही की डिप या हरी चटनी के साथ खाया जा सकता है.

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4. चुकंदर के चिप्स: क्या आपने कभी चुकंदर के चिप्स खाए हैं? अगर नहीं, तो इस बार घर पर जरूर बनाएं. ये इतने ज्यादा टेस्टी होते हैं कि जिन लोगों को चुकंदर पसंद नहीं है, वो भी बड़े चाव से खाएंगे. बेक होने के बाद इनका स्वाद काफी बदल जाता है. ऊपर से रोजमेरी, काली मिर्च या चाट मसाला डालकर खाएं.

5. अरबी के चिप्स: अरबी से बने चिप्स दक्षिण भारत में काफी पसंद किए जाते हैं. अरबी को पतला काटें, हल्के मसालों के साथ बेक या रोस्ट करें. ये बाहर से कुरकुरे और अंदर से हल्के मुलायम लगते हैं.

6. शलजम के चिप्स: शलजम के चिप्स कम समय में तैयार हो जाते हैं. इन्हें नमक, काली मिर्च और चाहें तो थोड़ा चीज डालकर भी खाया जा सकता है.

7. जुकिनी के चिप्स: जुकिनी को पतला काटकर थोड़ा ऑलिव ऑयल, लहसुन और नमक लगाकर बेक करें. ठंडा होने के बाद ये और ज्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं.

8. बीन्स के चिप्स: हरी बीन्स से भी चिप्स बनाए जा सकते हैं. इन्हें हल्का सुखाकर या बेक करके तैयार करें. ऊपर से थोड़ा सेंधा नमक या सी-सॉल्ट डालें और हेल्दी स्नैक का मजा लें.

घर पर हेल्दी चिप्स बनाते समय ध्यान रखें ये बातें

सब्जियों को हमेशा बहुत पतला काटें.

डीप फ्राई करने की बजाय बेक, रोस्ट या एयर फ्राई करें.

ज्यादा तेल की जगह हल्का ऑलिव ऑयल या अपनी पसंद का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें.

स्वाद बढ़ाने के लिए चाट मसाला, काली मिर्च, ओरिगैनो, लहसुन पाउडर या सूखी जड़ी-बूटियां डाल सकते हैं.

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