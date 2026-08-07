How to Keep Besan Fresh: बेसन में बार-बार लग जाते हैं कीड़े? बारिश में अपनाएं ये आसान ट्रिक्स, महीनों नहीं होगा खराब!

How to Keep Besan Fresh: बरसात के मौसम में गेहूं, चावल के अलावा सूजी और बेसन में भी खराब हो जाते हैं. इस मौसम में सबसे ज्यादा उनमें कीड़े और घुन लगने की समस्या देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं. बारिश के दिनों में खूब पकौड़े बनाए जाते हैं, लेकिन इस मौसम में नमी बढ़ने की वजह से रसोई में रखा बेसन जल्दी खराब होने लगता है.कई बार उसमें कीड़े या घुन लग जाते हैं, जिससे पूरा बेसन फेंकना पड़ जाता है.

और पढ़ें

अगर आपको भी बारिश में बेसन में बार-बार कीड़े-घुन लगने का डर सता रहा है तो आप कुछ आसान तरीकों की मदद से आप अपनी इस दुविधा को हल कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी रसोई में ही कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं, जो बेसन में घुन और कीड़ों को पास भी भटकने नहीं देगी, अगर आप इन बेसन को स्टोर करने का सही तरीका बताते हैं, जिससे लंबे समय तक बेसन एकदम फ्रेश बना रहेगा.

आइए जानते हैं ऐसे आसान उपाय, जिनसे बरसात में भी बेसन एकदम फ्रेश रहेगा.

एयरटाइट कंटेनर में रखें

बेसन को हमेशा अच्छी क्वालिटी के एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें. इससे हवा और नमी अंदर नहीं पहुंचती, जिससे कीड़े लगने की संभावना काफी कम हो जाती है.

तेजपत्ता डाल दें

बेसन के डिब्बे में दो से तीन सूखे तेजपत्ते डाल दें. तेजपत्ते की खुशबू कीड़े और घुन को दूर रखने में मदद करती है. समय-समय पर पुराने पत्तों को बदलते रहें, क्योंकि इसकी महक से कीड़े बेसन के पास भी नहीं आएंगे.

Advertisement

नमी से दूर रखें

रसोई में कभी भी बेसन का डिब्बा गैस स्टोव, सिंक या ऐसी जगह के पास न रखें. इस जगह पर भाप या नमी ज्यादा रहती है, इसे हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें.

सूखा चम्मच ही इस्तेमाल करें

बेसन निकालते समय हमेशा साफ और पूरी तरह सूखे चम्मच का ही इस्तेमाल करना चाहिए. गीला चम्मच डालने से नमी पहुंच जाती है और बेसन जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए हमेशा सूखे चम्मच से ही बेसन को निकालना चाहिए.

ज्यादा मात्रा में खरीदने से बचें

अगर आपके घर में बेसन का इस्तेमाल कम होता है, तो एक बार में बहुत ज्यादा मात्रा खरीदने के बजाय जरूरत के हिसाब से ही खरीदें. इससे बेसन लंबे समय तक पड़ा नहीं रहेगा और फ्रेश भी रहता है.

धूप दिखाना भी फायदेमंद

अगर मौसम साफ हो तो महीने में एक बार बेसन को हल्की धूप दिखाना चाहिए. इससे उसमें मौजूद अतिरिक्त नमी निकल जाती है और कीड़े लगने का खतरा कम हो जाता है. ध्यान रखें कि तेज धूप में बहुत देर तक न रखें.

फ्रिज में भी कर सकते हैं स्टोर

बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा नमी रहती है, ऐसे में आप बेसन को एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में भी रखा जा सकता है. इससे वह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है.

Advertisement

इन बातों का भी रखें ध्यान

पुराने और नए बेसन को एक साथ मिलाकर न रखें.

डिब्बे का ढक्कन इस्तेमाल के तुरंत बाद अच्छी तरह बंद करें.

अगर बेसन से अजीब गंध आने लगे या उसमें छोटे-छोटे कीड़े दिखाई दें, तो उसका इस्तेमाल न करें.

बरसात के मौसम में थोड़ी-सी सावधानी बरतकर आप बेसन को लंबे समय तक ताजा और कीड़ों से सुरक्षित रख सकते हैं. एयरटाइट कंटेनर, सूखी जगह, तेजपत्ता और नमी से बचाव जैसे आसान उपाय अपनाकर आपका बेसन महीनों तक फ्रेश रहेगा.

---- समाप्त ----