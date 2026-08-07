केक कटा... तालियां बजीं... फिर बिगड़ने लगी तबीयत! नैनीताल में बर्थडे मनाने पहुंचा था गाजियाबाद का परिवार

जन्मदिन की पार्टी में सबसे ज्यादा इंतजार अगर किसी चीज का होता है, तो वह है केक काटने का पल. मोमबत्तियां बुझती हैं, 'हैप्पी बर्थडे' गूंजता है और फिर हर कोई केक का स्वाद लेने के लिए उत्साहित रहता है. लेकिन उत्तराखंड के रामनगर में एक परिवार के लिए यही केक खुशियों की नहीं, बल्कि परेशानी की वजह बन गया.

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गाजियाबाद का परिवार नैनीताल जिले के रामनगर के ढिकुली स्थित एक रिजॉर्ट में जन्मदिन मनाने पहुंचा था. माहौल पूरी तरह जश्न का था. परिवार के लोग एक साथ बैठे, केक काटा गया और सभी ने उसे खाया. लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक एक-एक कर परिवार के कई सदस्यों की तबीयत बिगड़ने लगी. बच्चों समेत कई लोगों को उल्टियां होने लगीं. देखते ही देखते जन्मदिन की खुशियां अफरा-तफरी में बदल गईं.

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पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने केक को ध्यान से देखा तो उसमें फफूंद और कीड़े दिखाई दिए. उनका कहना है कि यही केक खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ी. परिवार का यह भी आरोप है कि रात में उन्होंने 112 पर दो बार फोन कर पुलिस को सूचना देने की कोशिश की, लेकिन कोई मौके पर नहीं पहुंचा. इसके बाद उन्होंने कोतवाली जाकर लिखित शिकायत दी.

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मामले की जानकारी मिलते ही फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम रिजॉर्ट पहुंची. फूड इंस्पेक्टर असलम खान के नेतृत्व में टीम ने केक और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए. इन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है. उधर पुलिस ने भी पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है. रिजॉर्ट प्रबंधन का कहना है कि केक उन्होंने खुद तैयार नहीं किया था, बल्कि बाहर से मंगाया गया था.

वहीं इस मामले को लेकर प्रबंधन का कहना है कि वह भी पूरे मामले में जांच एजेंसियों का सहयोग कर रहा है. अब इस मामले में अहम सवाल लैब रिपोर्ट का है. अगर जांच में केक या अन्य खाद्य सामग्री में गड़बड़ी सामने आती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. पुलिस और फूड डिपार्टमेंट जांच में जुटे हैं.

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