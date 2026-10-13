Rajgira Chilla Recipe: व्रत में साबूदाना-कुट्टू से हो गए हैं बोर? ट्राई करें लौकी-पनीर से बना क्रिस्पी राजगिरा चीला

Rajgira Chilla Recipe: व्रत के दौरान अक्सर लोग फल, साबूदाना या कुट्टू से बनी चीजें खाते हैं. लेकिन अगर आप इस बार कुछ अलग और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो लौकी और पनीर से बना राजगिरा चीला आपके लिए बेस्ट हो सकता है. राजगिरा के आटे और पनीर से तैयार यह चीला टेस्टी होने के साथ-साथ प्रोटीन और फाइबर से भी भरपूर होता है. इसे बनाना भी काफी आसान है और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती. तीखी मूंगफली वाली हरी चटनी के साथ इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है. तो आइए जानते हैं व्रत के लिए राजगिरा चीला कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
1 कप राजगिरा का आटा
100 ग्राम कद्दूकस की हुई लौकी
100 ग्राम कद्दूकस किया हुआ लो-फैट पनीर
2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई
एक मुट्ठी हरा धनिया, कटा हुआ
1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
सेंधा नमक स्वादानुसार
1/2 छोटा चम्मच तेल या घी
जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी
हरी मूंगफली की चटनी के लिए
50 ग्राम ताजा हरा धनिया
2 हरी मिर्च
1/4 कप भुनी हुई मूंगफली
1/2 नींबू का रस
1/4 कप पानी या जरूरत के अनुसार
ऐसे बनाएं मूंगफली वाली हरी चटनी