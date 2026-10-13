दिवाली-छठ पर रेलवे ने दी राहत! इन रूट्स पर चलाईं 14 स्पेशन ट्रेनें, देखें टाइम टेबल

दिवाली और छठ पर घर जाने का प्लान बना लिया है, लेकिन नियमित ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा? हवाई किराया भी बजट से बाहर जा रहा है? ऐसे में अपने घर लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने राहत देने की कोशिश की है. त्योहारों पर भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने अलग-अलग रूट पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है.

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इन ट्रेनों से भोपाल, रीवा, कटनी, सतना और जबलपुर से दानापुर, दिल्ली और हरिद्वार जैसे शहरों तक सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे. अगर आप भी त्योहार पर घर लौटने की तैयारी में हैं, तो टिकट बुक करने से पहले इन ट्रेनों के नंबर, तारीख और समय जरूर देख लें.

रानी कमलापति-दानापुर स्पेशल ट्रेन

भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से बिहार के दानापुर जाने वाले यात्रियों के लिए दो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

ट्रेन नंबर 01667: 12 अक्टूबर से 16 नवंबर 2026 तक चलेगी. यह रानी कमलापति से दोपहर 2:25 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:15 बजे दानापुर पहुंचेगी.

ट्रेन नंबर 01668: 13 अक्टूबर से 17 नवंबर 2026 तक चलेगी. यह रानी कमलापति से सुबह 11:20 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 10:50 बजे दानापुर पहुंचेगी.

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दानापुर बिहार के प्रमुख रेल केंद्रों में से एक है. इस रूट पर सफर करने वाले यात्री टिकट की उपलब्धता के हिसाब से इन ट्रेनों का विकल्प देख सकते हैं.

रीवा-रानी कमलापति स्पेशल

रीवा से भोपाल आने-जाने वाले यात्रियों के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

ट्रेन नंबर 02192: 17 और 24 अक्टूबर तथा 7 और 14 नवंबर को चलेगी. रीवा से दोपहर 12:30 बजे रवाना होकर रात 9:15 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी.

ट्रेन नंबर 02191: इन्हीं तारीखों पर वापसी सेवा के रूप में रात 10:15 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:20 बजे रीवा पहुंचेगी.

आवश्यक सूचना ! दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा हेतु पश्चिम मध्य रेल द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। त्योहारों में सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा के लिए विशेष ट्रेनों की जानकारी प्राप्त करें। #WCR #IndianRailways #FestivalSpecialTrains — West Central Railway (@wc_railway) October 11, 2026

कटनी-सतना के बीच रोजाना स्पेशल ट्रेन

कटनी और सतना के बीच यात्रा करने वालों के लिए भी अतिरिक्त ट्रेन की व्यवस्था की गई है.

ट्रेन नंबर 09015: 10 से 22 अक्टूबर तक रोजाना कटनी से सुबह 5:45 बजे रवाना होगी और सुबह 8:45 बजे सतना पहुंचेगी.

ट्रेन नंबर 09016: 10 से 22 अक्टूबर तक रोजाना सतना से शाम 6:30 बजे रवाना होकर रात 8:50 बजे कटनी पहुंचेगी.

इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्री अपने सफर की तारीख के हिसाब से ट्रेन की उपलब्धता जांच सकते हैं.

रीवा-डॉ. आंबेडकर नगर स्पेशल

रीवा से डॉ. आंबेडकर नगर के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है.

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ट्रेन नंबर 01704: 25 अक्टूबर से हर रविवार चलेगी.

ट्रेन नंबर 01703: 26 अक्टूबर से हर सोमवार वापसी में चलेगी.

इस सेवा का लाभ लेने से पहले संबंधित तारीख की समय-सारणी और टिकट की स्थिति जरूर जांच लें.

सोमनाथ-दानापुर स्पेशल ट्रेन

बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए सोमनाथ से दानापुर के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है.

ट्रेन नंबर 09823: 10 अक्टूबर से 14 नवंबर तक हर शनिवार रात 11:10 बजे रवाना होगी.

ट्रेन नंबर 09824: 12 अक्टूबर से 16 नवंबर तक हर सोमवार रात 1:15 बजे वापसी में चलेगी.

यह सेवा उन यात्रियों के लिए एक अतिरिक्त विकल्प हो सकती है, जो इस रूट पर सफर करना चाहते हैं.

जबलपुर से दिल्ली और हरिद्वार के लिए ट्रेनें

जबलपुर से दिल्ली और हरिद्वार जाने वाले यात्रियों के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

जबलपुर-दिल्ली स्पेशल

ट्रेन नंबर 01707: 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक हर शनिवार चलेगी.

ट्रेन नंबर 01708: 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हर रविवार वापसी में चलेगी.

जबलपुर-हरिद्वार स्पेशल

ट्रेन नंबर 01703: 22 अक्टूबर से 19 नवंबर तक हर गुरुवार चलेगी.

ट्रेन नंबर 01704: 23 अक्टूबर से 20 नवंबर तक हर शुक्रवार वापसी में चलेगी.

टिकट बुक करने से पहले ये बातें जरूर जांचें

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त्योहारी सीजन में टिकटों की मांग अधिक रहती है. इसलिए स्पेशल ट्रेन का नाम सामने आने के बाद भी यह जरूरी है कि आप अपनी यात्रा की तारीख के लिए सीटों की उपलब्धता जांच लें.

ट्रेन नंबर डालकर रेलवे की आधिकारिक बुकिंग व्यवस्था में सीटों की स्थिति देखें.

ट्रेन के चलने की तारीख और स्टेशन पर पहुंचने का समय जांचें.

समय-सारणी में किसी बदलाव की जानकारी के लिए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) देखें.

जरूरत पड़ने पर रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 से जानकारी लें.

रेलवे की इन स्पेशल ट्रेनों से त्योहार पर घर लौटने वाले यात्रियों को कुछ अतिरिक्त विकल्प मिल सकते हैं. हालांकि, टिकट मिलना सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा. इसलिए आखिरी समय तक इंतजार करने के बजाय अपनी यात्रा की तारीख और रूट के हिसाब से जानकारी पहले ही जांच लेना बेहतर होगा.

भीड़ को देखते हुए रेलवे की खास तैयारी

दिवाली और छठ के मौके पर बिहार लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने खास तैयारी की है. पूर्व मध्य रेलवे 3 नवंबर से बिहार के 15 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाएगा. यहां रोजाना करीब एक लाख यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी, ताकि ट्रेन का इंतजार करते समय यात्रियों को भीड़ और अव्यवस्था का सामना न करना पड़े. पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और पाटलिपुत्र जंक्शन पर विशेष इंतजाम किए जाएंगे. इन तीनों स्टेशनों में से प्रत्येक पर करीब 10 हजार यात्रियों के ठहरने की सुविधा उपलब्ध होगी.

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होल्डिंग एरिया में मिलेंगी ये सारी सुविधाएं

रेलवे की ओर से बनाए जाने वाले अस्थायी होल्डिंग एरिया में यात्रियों की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए जाएंगे. यहां ट्रेन की स्थिति बताने वाले बोर्ड, लाउडस्पीकर, शुद्ध पेयजल और बैठने के लिए कुर्सियां उपलब्ध होंगी. इसके अलावा, यात्रियों की जरूरत को देखते हुए मेडिकल बूथ भी बनाए जाएंगे.

सेफ्टी फर्स्ट, 24x7 काम करेगा वॉर रूम

त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देगा. भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की आवाजाही को व्यवस्थित रखने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी. इसके साथ ही रेलवे का विशेष वॉर रूम 24 घंटे काम करेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. रेलवे की यह विशेष व्यवस्था त्योहारों की भीड़ कम होने तक लागू रहेगी. इसका उद्देश्य बिहार लौटने वाले यात्रियों को स्टेशन पर सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से ट्रेन का इंतजार करने की सुविधा देना है.

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