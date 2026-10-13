Hyundai Bayon: किलर लुक... हाईटेक फीचर्स! आ गई हुंडई की नई SUV, 11 हजार में बुकिंग शुरू

Hyundai Bayon Price & Features: त्योहारी सीजन है. बाजार में रौनक है, शोरूम में चमक है और घरों में नई गाड़ी लाने की प्लानिंग बन रही हैं. कोई बजट देख रहा है, कोई फीचर्स और कोई ऐसी SUV तलाश रहा है, जो पड़ोसियों की नजर भी खींचे और जेब पर बहुत भारी भी न पड़े. इसी मौके पर Hyundai ने अपनी ब्रांड न्यू एसयूवी Bayon से पर्दा उठाया है. डिजाइन से लेकर 12.3 इंच की दो स्क्रीन और Generative AI वॉयस असिस्टेंट तक, Bayon ने अपनी दावेदारी अभी से पेश कर दी है. Venue और Creta के बीच आने वाली ये एसयूवी सेगमेंट में एक साथ कई दिग्गज प्लेयर्स को टक्कर देने का मद्दा रखती है.

और पढ़ें

Hyundai Bayon की आधिकारिक बुकिंग शुरू कर दी गई है. इसे ग्राहक कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट और अधिकृत डीलरशिप के माध्यम से महज 11,000 रुपये में बुक कर सकते हैं. इस कार को आगामी 26 अक्टूबर को बिक्री के लिए लॉन्च किया जाएगा. उसी वक्त इस एसयूवी की कीमतों का ऐलान भी होगा. तो आइये देखें कैसी है नई BAYON.

Hyundai Bayon की कीमतों का ऐलान 26 अक्टूबर को किया जाएगा. Photo: ITG

Hyundai Bayon का लुक और डिजाइन

खास बात यह है कि नई Bayon साइज में क्रेटा से छोटी और वेन्यू से बड़ी होगी. इसका सीधा मुकाबला Maruti Victoris जैसी SUV से होगा. नए डिजाइन, प्रीमियम केबिन और दमदार फीचर्स के साथ आने वाली इस SUV का डिजाइन काफी यूनिक और स्मार्ट नज़र आ रहा है. इसमें कंपनी की लेटेस्ट 'Art of Steel' डिजाइन थीम देखने को मिलती है. इसका लुक काफी हद तक बड़ी Hyundai Tucson जैसा नजर आता है.

Advertisement

हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी लंबाई और दूसरे आकार से जुड़ी पूरी जानकारी साझा नहीं की है. उम्मीद है कि इसकी लंबाई 4 मीटर से थोड़ी ज्यादा होगी. इस तरह यह 4.3 मीटर लंबी Hyundai Creta से थोड़ी छोटी हो सकती है.



यह भी पढें: 6.73 लाख कीमत... 30KM माइलेज! आ रही सबसे सस्ती Toyota कार

SUV के फ्रंट में स्प्लिट हेडलैंप सेटअप दिया गया है. बोनट के अगले हिस्से पर पतली ब्लैक स्ट्रिप में LED DRLs लगाए गए हैं, जिनका डिजाइन हुंडई के 'H' लैटर से इंस्पायर्ड है. जो आपको इससे पहले भी कंपनी की कई अलग-अलग एसयूवी में देखने को मिली है. एक चीज जो हुंडई ने अलग किया है वो है, इस एसयूवी में कनेक्टिंग और पूरी चौड़ाई वाली LED लाइट बार नहीं दी है. बंपर पर मेन हेडलैंप यूनिट के साथ ब्लैक और सिल्वर रंग की मोटी क्लैडिंग दी गई है, जो इसके फ्रंट लुक को स्ट्रांग प्रेजेंस देती है.

Hyundai Bayon का लुक एक स्टाइलिश क्रॉसओवर जैसा है. Photo: ITG

साइड से देखने पर Bayon का डिजाइन और भी अलग नजर आता है. इसमें बाहर निकले हुए व्हील आर्च, शार्प बॉडी लाइन्स और चारों पहियों के आसपास मोटी क्लैडिंग दी गई है. इसके पेटल डिजाइन वाले अलॉय व्हील भी SUV को स्टाइलिश लुक देते हैं. कंपनी ने दरवाजों पर रेगुलर पुल-टाइप हैंडल दिए हैं, जबकि विंडो के आसपास पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है.



यह भी पढें: Fortuner वाले भी मुड़-मुड़ देखेंगे! इस दिन आ रही भौकाली SUV

Advertisement

Bayon के पिछले हिस्से की बात करें तो पीछे की तरफ पतली ब्लैक स्ट्रिकप के साथ नए टेललैंप दिए गए हैं. टेलगेट के बीच में बड़े अक्षरों में Bayon लिखा हुआ है. इसके अलावा रूफ स्पॉयलर और ब्लैक-सिल्वर फिनिश वाला रियर बंपर भी मिलता है. कुल मिलाकर, Bayon का डिजाइन ट्रेडिशनल स्क्वॉयर SUV के बजाय एक स्टाइलिश क्रॉसओवर जैसा है. जो उम्मीद है कि ग्राहकों को पसंद आएगा.

हाईटेक केबिन

Hyundai Bayon का इंटीरियर काफी शानदार है. केबिन की सबसे बड़ी खासियत 12.3-इंच की डुअल स्क्रीन है. इनमें एक स्क्रीन ड्राइवर के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का काम करेगी, जबकि दूसरी का इस्तेमाल इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए होगा. इन स्क्रीन के नीचे एयर कंडीशनिंग और क्लाइमेट कंट्रोल से जुड़े बटन और डिस्प्ले दिए गए हैं. अच्छी बात यह है कि कंपनी ने हर काम के लिए टचस्क्रीन पर निर्भर रहने के बजाय कई फिजिकल बटन और नॉब भी दिए हैं.

Hyundai Bayon में 12.3-इंच की डुअल स्क्रीन दी गई है. Photo: ITG

टचस्क्रीन के नीचे शॉर्टकट बटन मिलते हैं, जबकि स्टीयरिंग व्हील पर भी कई कंट्रोल दिए गए हैं. सेंटर कंसोल पर टच-सेंसिटिव बटन भी मिलते हैं. इसका स्टीयरिंग व्हील Hyundai Venue जैसा है और इसमें ड्राइव मोड चुनने के लिए अलग कंट्रोल भी दिया गया है.

Advertisement

Generative AI वॉयस असिस्टेंट

नई Bayon में फीचर्स की लंबी लिस्ट मिलेगी. इसका सबसे खास फीचर Generative AI बेस्ड वॉयस असिस्टेंट है. कंपनी के मुताबिक, भारतीय बाजार में Hyundai की किसी गाड़ी में पहली बार यह तकनीक दी जा रही है. इस सिस्टम की मदद से ड्राइवर गाड़ी से रेगुलर बातचीत की तरह बात कर सकेगा. यानी हर बार पहले से तय कमांड बोलने की जरूरत नहीं होगी. हुंडई का दावा है कि यह सिस्टम बातचीत के अंदाज में पूछे गए सवालों को समझकर उनसे जुड़ी जानकारी दे सकेगा.

यह भी पढें: ERTIGA छोड़... इस 7-सीटर फैमिली कार पर टूटे लोग, बनी नंबर 1

इसके अलावा SUV में Bluelink कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिसमें 70 से ज्यादा फीचर्स होंगे. इसमें OTA अपडेट, इनबिल्ट नेविगेशन, स्प्लिट-स्क्रीन और स्मार्टफोन जैसे क्विक कंट्रोल शामिल हैं. कंपनी इसमें कई भाषाओं का सपोर्ट भी देगी, जिसमें 10 भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं और 2 अंतरराष्ट्रीय भाषाएं शामिल हैं.

Hyundai Bayon में जेनरेटिव वॉयस असिस्टेंस सिस्टम दिया गया है. Photo: ITG

इंजन और परफॉर्मेंस

कंपनी का कहना है कि, Hyundai Bayon में 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा. यह वही इंजन है जो Creta में भी मिलता है. ये इंजन 115hp की पावर और 144Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इसमें मैनुअल और CVT गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा. फिलहाल कंपनी ने इसके CNG वर्जन को पेश किए जाने की जानकारी नहीं दी है. लेकिन जानकारों का मानना है कि, इसे भविष्य में अंडरबॉडी CNG टैंक के साथ भी पेश किया जा सकता है.

Advertisement

क्या होगी कीमत

लॉन्च से पहले Hyundai Bayon की कीमत के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है. लेकिन ये हुंडई के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी. इसे ऐसे प्राइस के साथ बाजार में उतारना होगा जिससे वेन्यू और क्रेटा दोनों के ग्राहक इफेक्ट न हो. ऐसा माना जा रहा है कि, कंपनी इस एसयूवी को 8.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच लॉन्च कर सकती है.

---- समाप्त ----