Cheese Bread Pakoda: हर बार खाते हैं समोसे-पकौड़े, रिमझिम बारिश में इस बार बनाएं आलू-चीज ब्रेड पकौड़ा, चाय संग लगेगा टेस्टी

रिमझिम बारिश और सुहाने मौसम में अगर गरमा-गरम स्नैक्स मिल जाएं तो दिल खुश हो जाता है. समोसे और आलू के पकौड़े तो आपने कई बार खाए होंगे लेकिन अगर इस मानसून आप कुछ नया और बेहद टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो आलू-चीज ब्रेड पकौड़ा बनाएं. बाहर से बेहद कुरकुरी कोटिंग और अंदर से उबले मसालेदार आलू के साथ मेल्टेड चीज का स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को दीवाना बना देता है. खास बात यह है कि अगर आप इसे हमारी खास ट्रिक से बनाएंगे तो यह ज्यादा तेल भी नहीं सोखेगा और लंबे समय तक क्रिस्पी बना रहेगा. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि.

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आलू-चीज ब्रेड पकौड़ा बनाने की सामग्री

ब्रेड स्लाइस: 6-8 (सफेद या ब्राउन ब्रेड)

उबले हुए आलू: 3 मीडियम साइज (मैश किए हुए)

मोजरेला या प्रोसेस चीज: आधा कप (कद्दूकस की हुई या चीज स्लाइस)

बेसन: 1 कप

चावल का आटा या सूजी (क्रिस्पी ट्रिक के लिए): 2 बड़े चम्मच

हरी मिर्च: 2 (बारीक कटी हुई)

अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1 छोटा चम्मच

जीरा पाउडर: आधा छोटा चम्मच

धनिया पाउडर: 1 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर या चिल्ली फ्लेक्स: आधा छोटा चम्मच

गरम मसाला: आधा छोटा चम्मच

अमचूर पाउडर या चाट मसाला: आधा छोटा चम्मच

हरा धनिया: बारीक कटा हुआ

नमक: स्वादानुसार

पानी: बेसन का घोल बनाने के लिए

तेल: पकौड़े तलने के लिए

बनाने की विधि

एक बाउल में मैश किए हुए उबले हुए आलू लें. इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, हरा धनिया और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. चटपटी आलू की स्टफिंग तैयार है.

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एक बड़े बर्तन में बेसन और चावल का आटा लें. चावल का आटा मिलाने से पकौड़े बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं और तेल कम सोखते हैं.

इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हींग, अजवाइन और नमक मिलाएं.

अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा और चिकना घोल तैयार करें. घोल न तो बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए और न ही बहुत गाढ़ा.

दो ब्रेड स्लाइस लें. एक ब्रेड पर तैयार आलू की स्टफिंग की एक पतली परत लगाएं. अब इसके ऊपर कद्दूकस की हुई चीज (या चीज स्लाइस) अच्छी तरह फैला दें.

दूसरी ब्रेड से इसे ढक दें और हल्के हाथों से दबा दें. आप चाहें तो इसे चौकोर या ट्रायंगल आकार में काट सकते हैं.

एक कढ़ाई में तलने के लिए पर्याप्त तेल गर्म करें. तेल अच्छा गर्म होना चाहिए.

तैयार ब्रेड सैंडविच को बेसन के घोल में चारों तरफ से अच्छी तरह डुबोएं ताकि वह पूरी तरह कोट हो जाए. अब इसे सावधानी से गर्म तेल में छोड़ें.

गैस की आंच को मध्यम से तेज रखें ताकि ब्रेड ज्यादा तेल न पिए. पकौड़े को उलट-पलट कर तब तक तलें जब तक वह दोनों तरफ से सुनहरे भूरे और एकदम कुरकुरे न हो जाएं.

इसके बाद इसे टिशू पेपर पर निकाल लें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए. गरमा-गरम आलू-चीज ब्रेड पकौड़े को बीच से त्रिकोण आकार में काटें. इसे हरी चटनी, इमली की मीठी चटनी और कड़क चाय के साथ बारिश के समय परोसें.

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खास टिप्स

अगर आप चाहते हैं कि पकौड़े काटने पर चीज बाहर की तरफ खिंचे तो मोजरेला चीज का इस्तेमाल करें.

ब्रेड पकौड़े हमेशा मध्यम-तेज गर्म तेल में तलें, अगर तेल ठंडा होगा तो ब्रेड बहुत ज्यादा तेल पी लेगी और सॉगी हो जाएगी.

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