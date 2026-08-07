Ghee in kidney stones: किडनी में पथरी है तो क्या घी खाना चाहिए या नहीं? डॉक्टर ने बताया

किडनी में पथरी होना एक आम समस्या बन गई है. खानपान की खराब आदतों, बिगड़े हुए लाइफस्टाइल ,सही मात्रा में पानी ना पीने की वजह से यह समस्या होती है. पथरी होने के बाद डॉक्टर कई चीजों को ना खान की सलाह देते हैं. लेकिन क्या किडनी की पथरी में घी खा सकते हैं या नहीं ? ये भी लोगों का एक सवाल होता है. इसके बारे में डॉक्टर ने बताया है.

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दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. एल.एच घोटेकर बताते हैं कि किडनी में स्टोन कैल्शियम ऑक्सालेट पत्थरों से बनता है. अगर किसी को पथरी हो जाती है तो उसको टमाटर के बीज, पालक और ड्राई फ्रूट्स जैसी चीजें खाने की सलाह नहीं दी जाती है. क्योंकि ये चीजे किडनी स्टोन के साइज को बढ़ा सकती है.

क्या किडनी की पथरी वाले घी खा सकते हैं?

डॉ. घोटेकर बताते हैं कि मेडिकल रिसर्च में पता चला है कि घी को सीमित मात्रा में खाते रहने से किडनी की पथरी पर कोई असर नहीं पड़ता है. घी में लैक्टोज की मात्रा भी कम होती है. ऐसे में ये किडनी की पथरी के साइज को बढ़ाता नहीं है. किडनी की पथरी के मरीज घी खा सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कि अगर किसी को किडनी में पथरी के साथ हाई कोलेस्ट्रॉल या दिल की कोई बीमारी है तो उनको घी खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

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किडनी में क्यों बनती है पथरी

किडनी में पथरी तब बनती है जब पेशाब में मौजूद मिनरल और सॉल्ट आपस में चिपक कर ठोस क्रिस्टल या पथरी का रूप ले लेते हैं. यह स्थिति मुख्य रूप से तब पैदा होती है जब शरीर में पानी की कमी होती है और पेशाब गाढ़ा हो जाता है. कम पानी पीने से किडनी में पथरी होने का रिस्क रहता है. अब कम उम्र में भी लोगों में यह समस्या देखी जा रही है.

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किडनी की पथरी का कैसे होता है इलाज

डॉ. घोटेकर बताते हैं कि किडनी की पथरी अगर 4 से 5 एमएम से छोटी है तो दवाओं से इसको निकाला जा सकता है. अगर पथरी का साइज इससे बढ़ा है तो कुछ मामलों में सर्जरी की नौबत आ सकती है. यह इस बात पर निर्भर करता है की पथरी कहां और उसका साइज कितना हो गया है. इस मामले में अंतिम फैसला डॉक्टर लेते हैं.

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