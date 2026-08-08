Rahu Gochar 2026: मंगल के नक्षत्र में राहु, इन 3 राशियों को साल के अंत तक होगा धन लाभ

2 अगस्त को राहु ने मंगल के स्वामित्व वाले धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं. इससे पहले राहु ने 30 जून को नक्षत्र परिवर्तन किया था. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, धनिष्ठा नक्षत्र को धन, पद, प्रतिष्ठा और सफलता से जोड़कर देखा जाता है. वहीं, राहु अचानक परिणाम देने वाला ग्रह माना जाता है. इस गोचर का असर खासतौर पर मेष, मिथुन और कन्या राशि के जातकों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है. ज्योतिषविदों का कहना है कि राहु मंगल के नक्षत्र में जाने के बाद तीन राशि के जातकों को साल के अंत तक लाभ दे सकता है.

और पढ़ें

मेष राशि

मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामित्व भी मंगल के पास है. ऐसे में राहु का यह गोचर मेष राशि के लिए अनुकूल माना जा रहा है. इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ सकता है. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने की संभावना बन सकती है. नौकरी में बड़ा पद मिलने या कारोबार में अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी से बचने की सलाह दी गई है. घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है.

सिंह राशि

सिंह राशि के लिए राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश शुभ माना गया है. इस दौरान कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं. आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं. आय के साधन भी आपके बढ़ सकते हैं. संपत्ति से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है. पैतृक संपत्ति से लाभ भी प्राप्त हो सकता है. अचानक कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना भी बन सकती है. सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को बड़ी जिम्मेदारी या पद मिलने के संकेत बताए गए हैं.

Advertisement

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन सकारात्मक माना जा रहा है. अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है. नौकरी में मनपसंद जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. जो लोग लंबे समय से नौकरी स्विच करने के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है. नौकरी से बिजनेस में स्विच करने वालों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. अतिरिक्त आय के अवसर भी सामने आ सकते हैं. यह समय नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनुकूल माना गया है.

---- समाप्त ----