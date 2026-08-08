दरभंगा: फेविकोल की आड़ में हो रही थी शराब तस्करी, कंटेनर से 1309 लीटर विदेशी वाइन जब्त

बिहार में साल 2016 में शराबबंदी लागू की गई थी. नीतीश कुमार की सरकार के इस फैसले का महिलाओं ने बड़े स्तर पर स्वागत किया था. इसके बावजूद राज्य में शराब की तस्करी पर पूरी तरह लगाम नहीं लग सकी. तस्कर पुलिस और प्रशासन को चकमा देने के लिए लगातार नए-नए तरीके अपना रहे हैं. ऐसा ही एक मामला दरभंगा से सामने आया है.

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दरअसल, दरभंगा में अवैध शराब के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत मद्य निषेध टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. बहेड़ी थाना क्षेत्र के शिवराम गांव में टीम ने 10 चक्का एक कंटेनर से 1309.32 लीटर विदेशी शराब बरामद की है. शराब को फेविकोल की आड़ में दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था. बताया गया कि शराब तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा कंटेनर शिवराम गांव में फंस गया था.

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इसकी सूचना मिलने के बाद मद्य निषेध टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की. वाहन को मौके से निकालने के लिए JCB और क्रेन की मदद लेनी पड़ी. इसके बाद कंटेनर को मद्य निषेध थाना, सदर लाया गया. यह कार्रवाई दरभंगा के डीएम कौशल कुमार के निर्देश पर जिले में चलाए जा रहे अवैध शराब विरोधी विशेष अभियान के तहत की गई.

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1309.32 लीटर विदेशी शराब जब्त

प्रशासन की ओर से लगातार अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में टीम को यह बड़ी सफलता मिली. जब मद्य निषेध टीम ने कंटेनर की जांच की तो उसमें बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई. बरामद शराब की कुल मात्रा 1309.32 लीटर बताई गई है. शराब को फेविकोल के सामान की आड़ में ले जाया जा रहा था.

कार्रवाई के दौरान तस्करी में इस्तेमाल कंटेनर को भी जब्त कर लिया गया है. वहीं, दरभंगा के सहायक आयुक्त (मद्य निषेध) प्रदीप कुमार ने बताया कि शराब तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर फंस गया था. उसे JCB और क्रेन की सहायता से निकालकर मद्य निषेध थाना, सदर लाया गया. उन्होंने बताया कि बरामद शराब और कंटेनर के संबंध में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है.

अधिकारियों के मुताबिक, जिले में शराब के अवैध कारोबार और तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का कहना है कि अवैध शराब की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई की जा रही है.

अवैध शराब की सूचना देने की अपील

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जिला प्रशासन ने आम लोगों से भी अवैध शराब के खिलाफ अभियान में सहयोग करने की अपील की है. प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जिले में कहीं भी अवैध शराब के निर्माण, बिक्री या परिवहन की जानकारी मिले तो इसकी सूचना संबंधित विभाग या प्रशासन को दी जाए.

प्रशासन का मानना है कि आम लोगों की सूचना से अवैध शराब के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शराब की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे.

फिलहाल, मद्य निषेध टीम बरामद शराब और कंटेनर को लेकर नियमानुसार कार्रवाई कर रही है. इस बरामदगी को जिले में चलाए जा रहे शराब विरोधी अभियान की अहम कार्रवाई माना जा रहा है. प्रशासन ने दोहराया है कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.

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