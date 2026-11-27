नागिन सॉन्ग की धुन, नागिन डांस और फिर असली सांप का कहर... दरअसल, जिस घर में शादी-ब्याह हो वहां नाच-गाना होना स्वाभाविक है. लेकिन इसी दौरान उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ऐसी अनहोनी हो गई जिसने परिवार को जिंदगी भर का गम दे दिया. परिजनों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस गाने की धुन पर थिरक रहे हैं, उसी धुन पर अगले पल मौत का कहर देखने को मिलेगा.

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आपको बता दें कि उन्नाव जिले में एक शादी समारोह कार्यक्रम अचानक मातम में बदल गया. हल्दी और मेहंदी कार्यक्रम मे नागिन धुन बजने के दौरान नागिन डांस करते हुए एक जहरीला सांप निकल आया. जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई. पड़ोसी युवक ने सांप को पकड़कर उसको हटाने की कोशिश की. लेकिन सांप ने उसे डस लिया और युवक की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना से परिवार में मातम छा गया.

अजगैन थाना क्षेत्र के कब्जा निवासी देवराज द्विवेदी के घर मे बेटी की शादी थी. शादी के दौरान घर में मांगलिक कार्यक्रम हल्दी और मेहंदी की रस्में चल रही थीं. महिलाओं के संगीत कार्यक्रम मे नाच गाना भी हो रहा था. तभी नागिन डांस की धुन बजने पर डांस होने लगा. नागिन डांस की धुन पर अचानक लंबा-चौड़ा सांप निकलकर रेंगने लगा. लोगों ने पहले तो इसे एक मजाक समझा लेकिन देर तक सांप को रेंगता देख उनके होश उड़ गए.

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स्थानीय लोगों के अनुसार, मौके पर डांस कर रहे 26 वर्षीय पड़ोसी युवक अर्जुन भी डांस कर रहा था. सांप को देखकर हड़कंप मच गया. अर्जुन साहस दिखाते हुए सांप को पकड़कर उसे बाहर लेकर जाने लगा. इसी दौरान सांप ने उसे काट लिया जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. मौके पर मौजूद लोग उसे पास के ही अस्पताल लेकर पहुंचे जहां हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई. घटना से परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अजगैन थाना अपराध निरीक्षक जयप्रकाश ने बताया कि युवक की मौत लखनऊ में होने पर उसका पोस्टमार्टम लखनऊ में ही कराया जाएगा. परिजनों से तहरीर मिलने के बाद जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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