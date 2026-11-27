किसी अपने के दुनिया छोड़कर चले जाने की खबर ही इंसान को अंदर तक तोड़ देती है. ऐसे समय में परिवार के पास पहुंचने की बेचैनी और बढ़ जाती है. लेकिन सोचिए, अगर पिता की मौत की खबर मिलने के बाद बेटा घर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे और वहां उसकी फ्लाइट ही घंटों लेट हो जाए, तो उस पर क्या बीतेगी? ऐसा ही एक दर्दनाक मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर सामने आया है. यहां एक युवक अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पटना जाना चाहता था, लेकिन स्पाइसजेट की फ्लाइट में देरी के कारण वह एयरपोर्ट पर ही फंस गया. पिता को आखिरी बार देखने की उम्मीद में वह एयरलाइन के कर्मचारियों के सामने रोता और गिड़गिड़ाता रहा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

और पढ़ें

इस पूरी घटना का वीडियो @BurmeeM मयंक नाम के एक यूजर ने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में एक युवक एयरपोर्ट स्पाइस जेट के ग्राउंड स्टाफ से बात करता दिखाई दे रहा है. वह बेहद परेशान है और बार-बार कर्मचारियों से उसे जल्द से जल्द पटना पहुंचाने की गुहार लगा रहा है. वीडियो में युवक भावुक होकर कहता सुनाई देता है कि उसके पिता की मौत हो गई है और वह उनके पास जाना चाहता है. वह कर्मचारियों को अपने फोन में कुछ दिखाते हुए भी उनसे मदद मांगता है. उसकी आंखों में आंसू हैं और वह किसी भी तरह घर पहुंचना चाहता है.

उस समय युवक के लिए यह सिर्फ एक फ्लाइट पकड़ने का मामला नहीं था. वह अपने पिता को आखिरी बार देखना चाहता था और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता था. लेकिन फ्लाइट में हो रही देरी ने उसकी परेशानी और बढ़ा दी.

Advertisement

दोपहर की फ्लाइट शाम तक हुई लेट, बोर्डिंग को लेकर भी सवाल

वीडियो में पैसेंजर एयरलाइन के कर्मचारियों से फ्लाइट में देरी को लेकर सवाल करते नजर आते हैं. वह एयरपोर्ट की फ्लाइट डिस्प्ले स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए बताते हैं कि पटना जाने वाली फ्लाइट गेट नंबर 34 से रवाना होनी थी, लेकिन यात्रियों की बोर्डिंग शुरू नहीं हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पटना जाने वाली फ्लाइट को पहले दोपहर 1:50 बजे रवाना होना था. बाद में इसे रीशेड्यूल करके शाम 6:30 बजे कर दिया गया. यानी यात्रियों को कई घंटे तक इंतजार करना पड़ा. यूजर ने फ्लाइट की देरी पर एयरलाइन के कर्मचारियों से नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि एक बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पा रहा है. आखिर एयरलाइन इस तरह की परेशानी क्यों पैदा कर रही है? उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि अगर एयरलाइन के पास फ्लाइट चलाने के पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, तो यात्रियों की बुकिंग क्यों ली जा रही है? उनका कहना था कि यात्रियों को समय पर जानकारी और सही मदद मिलनी चाहिए, खासकर तब जब किसी के परिवार में ऐसी दुखद घटना हुई हो.

दूसरे यात्रियों का भी फूटा गुस्सा, लगाने लगे नारे

फ्लाइट में देरी से परेशान सिर्फ वह युवक ही नहीं था. एयरपोर्ट पर मौजूद दूसरे यात्री भी लंबे इंतजार से नाराज थे. वीडियो में कई यात्रियों को एयरलाइन के खिलाफ आवाज उठाते देखा जा सकता है. गुस्साए यात्रियों ने 'स्पाइसजेट शर्म करो' के नारे भी लगाए. उनका सवाल था कि जब फ्लाइट तय समय पर रवाना नहीं हो सकती, तो यात्रियों को घंटों इंतजार क्यों कराया जा रहा है? यश डबास ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए एयरलाइन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने लिखा कि एक दुखी बेटा अपने पिता की मौत के बाद घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे लंबी देरी के कारण इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ी. उन्होंने एयरलाइन से जिम्मेदारी लेने और यात्रियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की अपील की.

Advertisement

सोशल मीडिया पर लोगों ने भी जताई नाराजगी

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि किसी के परिवार में मौत जैसी घटना होने पर समय की अहमियत को समझना चाहिए. ऐसे मौके पर फ्लाइट में देरी किसी यात्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान बन सकती है. कुछ लोगों ने अपने साथ हुई फ्लाइट की देरी और कैंसिलेशन की घटनाएं भी साझा कीं. एक यूजर ने बताया कि जब उसे अपने दादाजी की मौत की खबर मिली थी, तो उसने तुरंत घर जाने के लिए फ्लाइट बुक की थी. लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसे बोर्डिंग नहीं करने दी गई. उसने लिखा कि वह अपने दादाजी को अंतिम बार देखने के लिए रोता और गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उन्हें आखिरी बार नहीं देख सका. एक अन्य यूजर ने इस घटना को बेहद दुखद बताया और उम्मीद जताई कि परेशान यात्री को जल्द कोई रास्ता मिल जाए.

---- समाप्त ----