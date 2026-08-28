US में कल मोहन भागवत क्या बोलेंगे? भारत से लेकर न्यूयॉर्क तक सियासत गरमाई

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत अमेरिका के दौरे पर हैं. संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित 'ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम' के तहत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उनका बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है.

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हालांकि, इस संबोधन से पहले ही अमेरिका से लेकर भारत तक राजनीति शुरू हो गई है. वैश्विक सौहार्द और सार्वभौमिक एकता का उत्सव थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 5,000 लोग हिस्सा ले रहे हैं. ऐसे में सवाल अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान की सियासत तक ये सवाल उठ रहा है कि आखिर भागवत अपने कार्यक्रम में क्या-क्या बोलने वाले हैं.

जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी समेत कई हस्तियों ने इस आयोजन का समर्थन किया है. लेकिन अखिलेश यादव ने भागवत के न्यूयॉर्क दौरे को लेकर मोर्चा खोल दिया है.

एक्स अकाउंट सस्पेंड करने पर अखिलेश का तंज

दरअसल भागवत के कार्यक्रम के आयोजक 'अहेड फोरम' का 'एक्स' अकाउंट कुछ समय के लिए सस्पेंड हो गया था. इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, 'विदेशों में जब Unregistered-Underground लोग उभरकर आएंगे तो उनके एक्स अकाउंट तो सस्पेंड किए ही जाएंगे.'

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इसके साथ ही अखिलेश यादव ने RSS से 21 सवाल पूछ डाले. उन्होंने सवाल उठाया कि स्वदेशी का नारा देने वाले संगठन के प्रमुख आखिर विदेशों में क्या करने गए हैं? क्या वहां भी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने गए हैं या भविष्य में राजनीतिक प्रश्रय तलाशने की कोशिश है?

हालांकि, जल्द ही 'अहेड फोरम' का अकाउंट बहाल हो गया. संस्था ने बताया कि विरोधियों के बॉट अटैक के कारण एल्गोरिदम प्रभावित हुआ था, जिससे हैंडल अस्थायी रूप से ब्लॉक हुआ था.

वहीं, कर्नाटक में आरएसएस के मार्च में शामिल होने पर दो सरकारी टीचरों- अन्ना साहेब देशमुख और गुरुराज जोशी को सस्पेंड कर दिया गया है. राज्य के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि किसी गैर-रजिस्टर्ड संगठन के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों का जाना नियमों के खिलाफ है.

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वहीं, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सी. नारायणस्वामी ने सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'ये सरकार RSS से बदला ले रही है. वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हैं. इस देश के सभी देशभक्त, कोई भी किसी भी देशभक्त संगठन से जुड़ सकता है.'

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न्यूयोर्क के मेयर ममदानी का विरोध

भागवत के इस कार्यक्रम का न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भी विरोध किया है. मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते हैं. हालांकि, विरोध प्रदर्शनों और कार्यक्रम को रद्द करने से जुड़े सवालों पर मेयर ने कहा कि ये एक निजी आयोजन है, इसलिए इसे रद्द करने का अधिकार या क्षेत्राधिकार शायद सिटी अथॉरिटी के पास नहीं है.

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