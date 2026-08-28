scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

US में कल मोहन भागवत क्या बोलेंगे? भारत से लेकर न्यूयॉर्क तक सियासत गरमाई

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत अमेरिका के दौरे पर हैं. 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 'ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम' आयोजित किया जाएगा. इस बीच अखिलेश यादव ने भागवत के विदेश दौरे पर सवाल उठाए हैं. वहीं, न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने भी इसका विरोध किया है.

Advertisement
X
मोहन भागवत अमेरिका में 29 अगस्त को एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. (Photo: ITG)
मोहन भागवत अमेरिका में 29 अगस्त को एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. (Photo: ITG)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत अमेरिका के दौरे पर हैं. संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित 'ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम' के तहत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उनका बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है.

हालांकि, इस संबोधन से पहले ही अमेरिका से लेकर भारत तक राजनीति शुरू हो गई है. वैश्विक सौहार्द और सार्वभौमिक एकता का उत्सव थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 5,000 लोग हिस्सा ले रहे हैं. ऐसे में सवाल अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान की सियासत तक ये सवाल उठ रहा है कि आखिर भागवत अपने कार्यक्रम में क्या-क्या बोलने वाले हैं.

जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी समेत कई हस्तियों ने इस आयोजन का समर्थन किया है. लेकिन अखिलेश यादव ने भागवत के न्यूयॉर्क दौरे को लेकर मोर्चा खोल दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

मोहन भागवत के न्यूयॉर्क इवेंट पर अमेरिका से भारत तक क्यों बवाल? देखें हल्ला बोल
Two government teachers suspended
RSS मार्च में शामिल होना पड़ा भारी, कर्नाटक में दो सरकारी शिक्षक सस्पेंड
Mohan Bhagwat Zohran Mamdani
ममदानी से सुरक्षा, X से बैन हटाने की अपील... यूएस हिंदू संगठन की दो बड़ी मांग
Johran Mamdani
न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी पहले अपना घर संभालें
Mamdani on Mohan Bhagwat US Event
रद्द होगा मोहन भागवत का न्यूयॉर्क कार्यक्रम? जानिए क्या बोले मेयर ममदानी

एक्स अकाउंट सस्पेंड करने पर अखिलेश का तंज

दरअसल भागवत के कार्यक्रम के आयोजक 'अहेड फोरम' का 'एक्स' अकाउंट कुछ समय के लिए सस्पेंड हो गया था. इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, 'विदेशों में जब Unregistered-Underground लोग उभरकर आएंगे तो उनके एक्स अकाउंट तो सस्पेंड किए ही जाएंगे.'

Advertisement

इसके साथ ही अखिलेश यादव ने RSS से 21 सवाल पूछ डाले. उन्होंने सवाल उठाया कि स्वदेशी का नारा देने वाले संगठन के प्रमुख आखिर विदेशों में क्या करने गए हैं? क्या वहां भी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने गए हैं या भविष्य में राजनीतिक प्रश्रय तलाशने की कोशिश है?

हालांकि, जल्द ही 'अहेड फोरम' का अकाउंट बहाल हो गया. संस्था ने बताया कि विरोधियों के बॉट अटैक के कारण एल्गोरिदम प्रभावित हुआ था, जिससे हैंडल अस्थायी रूप से ब्लॉक हुआ था.

वहीं, कर्नाटक में आरएसएस के मार्च में शामिल होने पर दो सरकारी टीचरों- अन्ना साहेब देशमुख और गुरुराज जोशी को सस्पेंड कर दिया गया है. राज्य के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि किसी गैर-रजिस्टर्ड संगठन के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों का जाना नियमों के खिलाफ है.

यह भी पढ़ें: ममदानी से सुरक्षा, X से बैन हटाने की अपील... मोहन भागवत के इवेंट से पहले हिंदू संगठन की दो बड़ी मांग

वहीं, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सी. नारायणस्वामी ने सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'ये सरकार RSS से बदला ले रही है. वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हैं. इस देश के सभी देशभक्त, कोई भी किसी भी देशभक्त संगठन से जुड़ सकता है.'

Advertisement

न्यूयोर्क के मेयर ममदानी का विरोध

भागवत के इस कार्यक्रम का न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भी विरोध किया है. मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते हैं. हालांकि, विरोध प्रदर्शनों और कार्यक्रम को रद्द करने से जुड़े सवालों पर मेयर ने कहा कि ये एक निजी आयोजन है, इसलिए इसे रद्द करने का अधिकार या क्षेत्राधिकार शायद सिटी अथॉरिटी के पास नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    विनाशकारी बाढ़ के बीच नेपाली सेना कैसे बनी 'देवदूत'? देखें विशेष |
    पति की करतूतों के सबूत जुटा रही एक्ट्रेस, लेगी तलाक? सगाई के दिन दूसरी लड़कियों को भेजी 'गंदी फोटोज'! हुआ दावा |
    नेपाल में ग्लेशियर टूटने से आई थी विनाशकारी बाढ़! चीन ने बताया तबाही का कारण |
    साइबर क्राइम केस की जांच के लिए आए थे MP, चली गई जान... बेंगलुरु के पुलिस इंस्पेक्टर की हादसे में दर्दनाक मौत; CM ने जताया शोक |
    US में कल मोहन भागवत क्या बोलेंगे? भारत से लेकर न्यूयॉर्क तक सियासत गरमाई |
    सिंगर अंकित बालियान की हत्या पर गरमाया माहौल, सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने CM योगी को लिखा खत |
    Hair Straight at home: ब्यूटी पार्लर जाकर पैसे ना फूंके, घर पर आसानी से स्ट्रेट करें अपने बाल, रेशमी और सीधे हो जाएंगे हेयर |
    नेपाल त्रासदी: अपनों की तलाश में रेस्क्यू सेंटर पर लगा परिजनों का तांता, देखें ग्राउंड रिपोर्ट |
    मैं बैंक से बोल रहा हूं... एक गलती पड़ेगी भारी, सेफ्टी के लिए जरूर चेक करें ये नंबर |
    400 से ज्यादा कंटेनर बहे, 1900 से ज्यादा लोग लापता... नेपाल में बाढ़ से बड़ी तबाही
    Advertisement