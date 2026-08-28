Hair Straight at home: ब्यूटी पार्लर जाकर पैसे ना फूंके, घर पर आसानी से स्ट्रेट करें अपने बाल, रेशमी और सीधे हो जाएंगे हेयर

Hair Straight at home: कल रक्षाबंधन है और इस दिन हर कोई सुंदर और परफेक्ट दिखना चाहता है. खासतौर पर रेशमी, चमकदार और सीधे बाल हर महिला की चाहत होते हैं. लेकिन पार्लर जाकर स्मूथनिंग या केराटिन ट्रीटमेंट कराना न केवल महंगा है बल्कि इसके लिए बहुत समय भी चाहिए होता है. इसके अलावा इन ट्रीटमेंट्स में इस्तेमाल होने वाले हार्श केमिकल्स और हीट स्ट्रेटनर से बाल लंबे समय में रूखे, पतले और डैमेज होने लगते हैं. अगर आप बिना पैसे खर्च किए और बिना बालों को नुकसान पहुंचाए घर पर ही पार्लर जैसा लुक पाना चाहती हैं तो नेचुरल हेयर स्ट्रेटनिंग आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है.

और पढ़ें

रसोई में मौजूद एलोवेरा जेल, नारियल का दूध, नींबू का रस और चावल का आटा जैसी नेचुरल चीजों से बालों के कर्ल्स और फ्रिज को खत्म करके उन्हें नेचुरल सीधा व स्मूथ बनाते हैं. आइए जानते हैं इसे घर पर करने का सबसे आसान और असरदार तरीका.

सामग्री

ताजा नारियल का दूध - 1 कप

नींबू का रस - 2 बड़े चम्मच

एलोवेरा जेल - 2 बड़े चम्मच

अरंडी का तेल या जैतून का तेल - 1 बड़ा चम्मच

मकई का आटा - 1 बड़ा चम्मच (पेस्ट को गाढ़ा और क्रीमी बनाने के लिए)

बनाने और इस्तेमाल का तरीका

एक बर्तन में 1 कप नारियल का दूध, एलोवेरा जेल और अरंडी का तेल मिलाएं.

एक अलग छोटी कटोरी में मकई का आटा और नींबू का रस मिलाकर स्मूथ पेस्ट बना लें. अब इस मिश्रण को नारियल दूध वाले बर्तन में मिलाएं.

Advertisement

इस मिश्रण को धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए गरम करें जब तक कि यह एक गाढ़ी हेयर क्रीम जैसा न बन जाए. फिर गैस बंद करके इसे ठंडा होने दें.

बालों को छोटे-छोटे सेक्शन में बांट लें और मोटे दांतों वाली कंघी से अच्छे से सुलझा लें.

ब्रश या हाथों की मदद से इस होममेड स्ट्रेटनिंग क्रीम को जड़ों से लेकर बालों के सिरों तक अच्छे से लगाएं. क्रीम लगाते समय बालों को उंगलियों से नीचे की तरफ खींचते हुए सीधा रखें.

बालों को सीधा रखते हुए एक शावर कैप से ढक लें और 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें.

किसी माइल्ड या सल्फेट-फ्री शैम्पू से बालों को धो लें. बाल धोने के बाद जब बाल हल्के गीले हों, तो मोटे दांतों वाली कंघी से बालों को नीचे की तरफ सीधा करते हुए सुखाएं. हेयर ड्रायर का इस्तेमाल न करें.

---- समाप्त ----