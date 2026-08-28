साइबर क्राइम केस की जांच के लिए आए थे MP, चली गई जान... बेंगलुरु के पुलिस इंस्पेक्टर की हादसे में दर्दनाक मौत; CM ने जताया शोक

साइबर क्राइम के एक अहम मामले की जांच के सिलसिले में मध्य प्रदेश गए बेंगलुरु शहर पुलिस के एक जांबाज इंस्पेक्टर की राजगढ़ जिले में हुए एक भीषण बस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई.

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अधिकारियों के अनुसार, मृतक अधिकारी की पहचान रवि केबी के रूप में हुई है, जो बेंगलुरु शहर के साउथ-ईस्ट डिवीजन के CEN (साइबर क्राइम) पुलिस स्टेशन में बतौर इंस्पेक्टर तैनात थे. इस हादसे में उनके साथ गए अन्य पुलिस साथी घायल हुए हैं, लेकिन वे सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

फ्लाईओवर पर बेकाबू होकर खाई में गिरी बस



हादसे की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह दुखद घटना मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ब्यावरा के पास एक फ्लाईओवर पर हुई.

बेंगलुरु सिटी पुलिस के साउथ-ईस्ट DCP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर बताया कि इंस्पेक्टर रवि केबी अपनी पुलिस टीम के साथ साइबर क्राइम केस के सिलसिले में भोपाल से इंदौर की ओर बस से यात्रा कर रहे थे. इसी दौरान बस अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. इस दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया.

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मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने जताया गहरा शोक



कर्तव्य के दौरान जान गंवाने वाले इस समर्पित अधिकारी के निधन पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने 'X' पर लिखा, "इस समर्पित अधिकारी को खोने पर मैं उनके परिवार और पुलिस विभाग के दुख में पूरी तरह शामिल हूं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे."

वहीं, राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी शोक प्रकट करते हुए कहा, "एक कर्तव्यनिष्ठ और निस्वार्थ अधिकारी का असमय जाना पुलिस महकमे के लिए एक अपूरणीय क्षति है."

साउथ-ईस्ट DCP ने भी अपने संदेश में कहा कि ड्यूटी के दौरान अधिकारी की जान जाना अत्यंत दुखद है, और पूरा पुलिस विभाग इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है.

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