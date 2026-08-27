Chandra Grahan 2026 In India: कल रक्षाबंधन पर लगेगा चंद्र ग्रहण, जानें भारत में सूतक लगेगा या नहीं

Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है. संयोगवश इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जा रहा है. ऐसे में लोगों को चिंता सता रही है कि वह कब और कैसे रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं. भारतीय समयानुसार, यह चंद्र ग्रहण सुबह 6 बजकर 53 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक रहेगा. इस ग्रहण की कुल अवधि करीब साढ़े पांच घंटे की रहेगी. हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा और न ही इसका सूतक काल यहां मान्य होगा. ऐसे में रक्षाबंधन पर इस ग्रहण कोई प्रभाव नहीं रहेगा. Aajtak.in पर पढ़ें इस चंद्र ग्रहण से जुड़ा हर महत्वपूर्ण अपडेट...
28 अगस्त को लगने वाला चंद्र ग्रहण उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कई हिस्सों में दिखाई देगा. इसके अलावा, प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से और अटलांटिक महासागर से भी इसे देखा जा सकेगा। वियना, पेरिस, रोम, बर्लिन, प्राग, ब्रुसेल्स, मैड्रिड, लंदन, रियो डी जेनेरियो, न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग और ब्यूनस आयर्स जैसे शहरों में ग्रहण पूरी तरह दिखाई देगा.
ज्योतिषविदों का कहना है कि यह चंद्र ग्रहण जिस स्थान पर दिखाई देता है, उसका प्रभाव वहीं पड़ता है. चूंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है. इसलिए यहां होने वाले शुभ कार्य, धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार पर किए जाने वाले संस्कारोंं पर इसका कोई असर नहीं होगा.
नहीं, 28 अगस्त की सुबह लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है. इसलिए इसका सूतक काल भारत में लागू नहीं होगा. चंद्र ग्रहण जब भारत में दिखाई देता है तो उसका सूतक काल यहां 9 घंटे पहले ही लागू हो जाता है.
साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण सावन पूर्णिमा के संयोग में लग रहा है. इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके भाग्योदय की कामना करती हैं. बदले में भाई बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है.