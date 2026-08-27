Chandra Grahan 2026 In India: कल रक्षाबंधन पर लगेगा चंद्र ग्रहण, जानें भारत में सूतक लगेगा या नहीं

Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है. संयोगवश इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जा रहा है. ऐसे में लोगों को चिंता सता रही है कि वह कब और कैसे रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं. भारतीय समयानुसार, यह चंद्र ग्रहण सुबह 6 बजकर 53 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक रहेगा. इस ग्रहण की कुल अवधि करीब साढ़े पांच घंटे की रहेगी. हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा और न ही इसका सूतक काल यहां मान्य होगा. ऐसे में रक्षाबंधन पर इस ग्रहण कोई प्रभाव नहीं रहेगा. Aajtak.in पर पढ़ें इस चंद्र ग्रहण से जुड़ा हर महत्वपूर्ण अपडेट...