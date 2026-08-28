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सिंगर अंकित बालियान की हत्या पर गरमाया माहौल, सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने CM योगी को लिखा खत

उत्तर प्रदेश के शामली जिले में बुधवार शाम एक जिम के बाहर चार हथियारबंद हमलावरों ने अंकित बालियान की हत्या कर दी. अब इस मामले में ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने न्याय की मांग की है.

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अंकित बालियान पर AICWA का खत(Photo: Instagram/ankiitbaliyann)
अंकित बालियान पर AICWA का खत(Photo: Instagram/ankiitbaliyann)

हरियाणवी संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले यूट्यूबर और गायक अंकित बालियान की बुधवार शाम शामली में गोली मारकर हत्या कर दी गई. जानकारी के मुताबिक, 4 बदमाशों ने अंकित पर जिम से बाहर निकलते वक्त 20 राउंड फायरिंग की. जिसमें सिंगर को सिर पर गोली लगी.  अब, ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने सिंगर की बेरहमी से हुई हत्या के लिए न्याय की मांग की है.

शुक्रवार को उनके X अकाउंट पर एक आधिकारिक बयान जारी किया गया, जिसमें लिखा था, 'AICWA अंकित बालियान के लिए न्याय की मांग करता है.  हत्या के बाद, अंकित के परिवार, समर्थकों और ग्रामीणों ने उनके शव को सड़क पर रखकर न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया.

AICWA ने क्या कहा?
AICWA ने अंकित बालियान के लिए न्याय की मांग की.  X पर पोस्ट करते हुए AICWA ने लिखा, 'हरियाणा के गायक और यूट्यूबर, 32 वर्षीय अंकित बालियान की उत्तर प्रदेश के शामली में एक जिम के बाहर दिन-दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई. खबरों के अनुसार, हथियारों से लैस चार हमलावरों ने लगभग 18 राउंड गोलियां चलाईं, जिससे युवा गायक की मौत हो गई.'

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'इस चौंकाने वाली घटना ने माफिया और आपराधिक तत्वों के बढ़ते बेखौफ रवैये को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है. हत्या के बाद, अंकित के परिवार, समर्थकों और ग्रामीणों ने उनके शव को सड़क पर रखकर न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया.'

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'ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) अंकित बालियान के दुखी परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है और उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर उच्च-स्तरीय और समयबद्ध जांच, हत्या के पीछे शामिल सभी लोगों की पहचान, शामिल अपराधियों और माफिया तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अंकित बालियान व उनके परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है.'

तीन दिन बाद भी परिवार को इंतजार
अंकित बालियान की हत्या को तीन दिन बीत चुके हैं. परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग कर रहा है.  अंकित के पिता सतवीर सिंह पुलिस की कार्रवाई से नाराज दिखाई दिए. उनका कहना है कि अभी तक हत्या के मामले में पुलिस कुछ नहीं कर पाई है. 

अंकित का आखिरी वीडियो
सिंगर ने मौत से दो घंटे पहले इंस्टा पर वीडियो शेयर किया था. वो काफी खुश थे. गाना गा रहे थे. वो हरियाणवी अंदाज में गाते हुए कह रहे थे- 'रे खास भाई कि भड़क के ऊपर, मर्डर मार दे सड़क के ऊपर... जो खटकेगा वो भटकेगा, बचके जाएगा कुकर.' अंकित पेशे से एक्टर, सिंगर होने के साथ यूट्यूबर भी थे. उन्हें सॉन्ग 'भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान' से फेम मिला था. यूथ के बीच वो काफी फेमस थे. उनके इंस्टा पर 441K फॉलोअर्स हैं.

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