पति की करतूतों के सबूत जुटा रही एक्ट्रेस, लेगी तलाक? सगाई के दिन दूसरी लड़कियों को भेजी 'गंदी फोटोज'! हुआ दावा

‘बिग बॉस ओटीटी’ की विनर दिव्या अग्रवाल की पर्सनल लाइफ एक बार फिर सुर्खियों में है. दिव्या और उनके पति अपूर्व पडगांवकर के अलग-अलग रहने की खबरों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है. सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले भी दोनों की शादी को लेकर तरह-तरह की बातें सामने आई थीं, लेकिन तब दिव्या ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा था कि दोनों अपने-अपने काम की वजह से अलग-अलग रह रहे हैं.

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दिव्या को लेकर भाव्या के सनसनीखेज दावे

अब ये मामला फिर चर्चा में आ गया है. इसकी वजह बनी हैं ‘द 50’ में नजर आ चुकीं और ‘प्लेग्राउड सीजन 5' की कंटेस्टेंट भाव्या सिंह, जिन्होंने एक हालिया इंटरव्यू में दिव्या और अपूर्व के रिश्ते को लेकर कई गंभीर दावे कर डाले हैं.

टेली चक्कर को दिए इंटरव्यू में भाव्या सिंह ने दिव्या के पति अपूर्व पर बेवफाई का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि वह पहले ही दिव्या को अपूर्व के बारे में आगाह कर चुकी थीं, लेकिन उस वक्त दिव्या ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया. भाव्या ने बातचीत में दिव्या की पर्सनल लाइफ को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे तो किए ही, साथ ही अपनी भड़ास तक निकाली और भला-बुरा कहा.

भाव्या ने कहा कि- जितने भी वो पैसे लगाती है पीआर में वो बेकार है. क्योंकि उन लोगों को ये याद है कि मैंने क्या कहा, पर वो ये भूल जाते हैं कि वो क्या कहती है. सब बिका हुआ रहता है. उसने वरुण सूद को चीट किया. वो बंदा इतना अच्छा है, रियलिटी शोज के कॉम्पीटीशन से वो बिल्कुल दूर रहता है. दिव्या ने वरुण को धोखा दिया. लेकिन आप जो करते हैं वो वापस घूमकर जरूर आता है.

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भाव्या का कहना है कि दिव्या उनसे दूरी बनाकर चलती हैं क्योंकि वो उनकी पोल खोल देंगी. भाव्या के मुताबिक दिव्या का पूरा बिजनेस काले धंधे पर चलता है. भाव्या ने आगे दावा किया कि- दोनों ही नशे करते हैं. जब ज्यादा हो जाता है तो अपूर्व लड़कियों को अपनी फोटोज भेज देता है. बहुत लड़कियों को भेजी है. अपनी खुद की सगाई के दिन भेजी हैं. और अब दिव्या प्रूफ इकट्ठा कर रही है.

पति के खिलाफ सबूत जुटा रहीं दिव्या?

भाव्या ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि- दिव्या इतनी बेशर्म औरत है कि मैं क्या बताऊं. मुझे मैसेज कर रही है प्रूफ के लिए. उसको छत्तीस लड़कियां मिल जाएंगी मार्केट में, जिनको उनके हसबैंड ने फोटो भेजी हुई हैं. उनको गंदा फील कराया है. दिव्या को वरुण सूद का कर्मा मुंह पर मिला है.

हालांकि, ये सभी भाव्या सिंह के लगाए हुए आरोप और दावे हैं, जिनकी दिव्या या अपूर्व की ओर से अब तक सार्वजनिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है. इन तमाम दावों के सामने आने के बाद दिव्या और अपूर्व की शादी को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं. कपल ने 20 फरवरी 2024 को शादी की थी. शादी से पहले और बाद में दोनों की जोड़ी को लेकर काफी चर्चा रही है.

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इससे पहले जब दोनों के अलग रहने और शादी में परेशानी की खबरें सामने आई थीं, तब दिव्या ने अलग रहने को लेकर अपनी सोच साफ की थी. उन्होंने कहा था कि अलग-अलग रहना उनके लिए कोई समस्या नहीं, बल्कि एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट है. दिव्या के मुताबिक, उन्हें अपना पर्सनल स्पेस पसंद है और उनके पति भी अपने स्पेस को पसंद करते हैं.

दिव्या ने यह भी कहा था कि दोनों की फिलहाल बच्चे करने की कोई योजना नहीं है और अलग स्पेस में रहना दोनों का सोच-समझकर लिया गया फैसला था. अब भाव्या सिंह के ताजा दावों ने इस पुराने मामले को फिर हवा दे दी है. सोशल मीडिया पर लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन असली तस्वीर क्या है, यह दिव्या और अपूर्व के बयान के बाद ही साफ होगी.

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