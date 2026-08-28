scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मैं बैंक से बोल रहा हूं... एक गलती पड़ेगी भारी, सेफ्टी के लिए जरूर चेक करें ये नंबर

बैंक के नाम पर आने वाली फर्जी कॉल से बचना है तो नंबर जरूर चेक करें. RBI ने बैंकिंग कॉल के लिए सीरीज तय की है. जानिए 1600 से शुरू नंबर क्यों जरूरी है और कब रहें सावधान.

Advertisement
X

आज के समय में बैंक से फोन आना कोई नई बात नहीं है. बैंक अपने कस्टमर को ट्रांजैक्शन, सर्विस और दूसरी जरूरी जानकारी देने के लिए कॉल करते हैं. लेकिन कई बार इसी बहाने साइबर ठग भी लोगों को फोन करके उनके बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं. ऐसे में बैंक से आने वाली कॉल को लेकर सावधान रहना बहुत जरूरी है.

भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंक और दूसरी रेगुलेटेड फाइनेंशियल कंपनियों से आने वाली सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़ी कॉल के लिए 1600 सीरीज का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है. इसका मकसद कस्टमर को असली और फ्रॉड कॉल के बीच फर्क समझने में मदद करना और फाइनेंशियल फ्रॉड को कम करना है. आइए जानते है इस जैसी पता करे फेक कॉल और साली बना वाले कॉल के नंबर में फर्क  क्या होगा 

1600 से शुरू नंबर क्यों है खास?

सम्बंधित ख़बरें

POCO M8x 5G
भारत में आया पहला ऐसा फोन, मिलेगी 7900mAh बैटरी, कीमत कम
realme P4s 5G
8000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Realme का फोन, 3000 की छूट
Redmi Note 17 Pro Max
Xiaomi ने लॉन्च किया 10,000mAh बैटरी वाला फोन, ये है कीमत
Meta
Meta का बड़ा फैसला, रातभर के लिए बंद रहेगा इंस्टा और फेसबुक
Twitter की वापसी! X को टक्कर देने आया नया प्लेटफॉर्म

RBI के निर्देश के मुताबिक, बैंकों को कस्टमर से सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़ी बातचीत के लिए 1600xx नंबरिंग सीरीज का इस्तेमाल करना है. यानी अगर बैंक की तरफ से आपको इस तरह की कॉल आती है, तो नंबर की शुरुआत 1600 से हो सकती है.
हालांकि, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है. सिर्फ नंबर के 1600 से शुरू होने पर आंख बंद करके भरोसा न करें. किसी भी कॉल पर अपनी बैंकिंग डिटेल्स  शेयर करने से पहले अच्छी तरह जांच कर लें.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Google Pixel 11 Pro Review: कैमरा और AI ने किया इम्प्रेस, डिजाइन वही, परफॉर्मेंस सॉलिड

OTP और PIN मांगे तो तुरंत हो जाएं सावधान

अगर फोन करने वाला खुद को बैंक अधिकारी बताकर आपसे OTP, ATM PIN, UPI PIN, CVV, पासवर्ड या कार्ड की पूरी जानकारी मांगता है, तो ऐसी जानकारी बिल्कुल न दें.

बैंक आमतौर पर इस तरह की गोपनीय जानकारी फोन पर नहीं मांग सकता है. साइबर ठग अक्सर लोगों को डराकर या जल्दी कार्रवाई करने का दबाव बनाकर जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं.

उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपको फोन करके कह सकता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है या आपके कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ गई है. इसके बाद वह आपसे OTP या दूसरी जानकारी मांग सकता है. ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है.

यह भी पढ़ें: Samsung का सबसे बड़ा बदलाव! Galaxy S27 Ultra का डिजाइन लीक, देखकर चौंक जाएंगे फैंस

संदिग्ध कॉल आए तो क्या करें?

अगर आपको कॉल पर कुछ गड़बड़ लगे, तो तुरंत फोन काट दें. इसके बाद अपने बैंक के ऑफिशियल ऐप, वेबसाइट या डेबिट/क्रेडिट कार्ड पर दिए गए कस्टमर नंबर से बैंक से संपर्क करें.

याद रखें, 1600 सीरीज का नियम कस्टमर के लिए कॉल की पहचान आसान बनाने की एक कोशिश है, लेकिन आपकी सतर्कता सबसे जरूरी है. किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंकिंग जानकारी शेयर करने से पहले दो बार जरूर सोचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    मैं बैंक से बोल रहा हूं... एक गलती पड़ेगी भारी, सेफ्टी के लिए जरूर चेक करें ये नंबर |
    400 से ज्पादा कंटेनर बहे, 1000 से ज्यादा लोग लापता... नेपाल में बाढ़ से बड़ी तबाही |
    चोरी के लिए ठेकेदार बना, 26 मजदूर लगाए, रातभर सड़क खुदवाई और काट डाला BSNL का तार |
    'पहले खुद को शिक्षित करें...', अनाया बांगड़ का मारिजाने कैप पर करारा पलटवार, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के फैसले पर जताई थी आपत्ति |
    सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा नेपाल की तबाही का मंजर, बह गए पुल, उजड़ गए घर |
    सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाले शरिफुल ने गुनाह कुबूला, कोर्ट से कहा- गुजारिश है नरमी दिखाना |
    रक्षाबंधन पर राधिका अंबानी का अनोखा अंदाज! शेफ विकास खन्ना को बांधी खास जलेबी वाली राखी, PHOTOS |
    दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 21 साल के छात्र की मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव |
    बांका में 5 दिन से लापता युवक की लाश कुएं से बरामद, परिजनों ने 3 युवकों पर लगाया हत्या का आरोप |
    मोहन भागवत के न्यूयॉर्क इवेंट पर अमेरिका से भारत तक क्यों बवाल? देखें हल्ला बोल
    Advertisement