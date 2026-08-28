मैं बैंक से बोल रहा हूं... एक गलती पड़ेगी भारी, सेफ्टी के लिए जरूर चेक करें ये नंबर

आज के समय में बैंक से फोन आना कोई नई बात नहीं है. बैंक अपने कस्टमर को ट्रांजैक्शन, सर्विस और दूसरी जरूरी जानकारी देने के लिए कॉल करते हैं. लेकिन कई बार इसी बहाने साइबर ठग भी लोगों को फोन करके उनके बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं. ऐसे में बैंक से आने वाली कॉल को लेकर सावधान रहना बहुत जरूरी है.

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भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंक और दूसरी रेगुलेटेड फाइनेंशियल कंपनियों से आने वाली सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़ी कॉल के लिए 1600 सीरीज का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है. इसका मकसद कस्टमर को असली और फ्रॉड कॉल के बीच फर्क समझने में मदद करना और फाइनेंशियल फ्रॉड को कम करना है. आइए जानते है इस जैसी पता करे फेक कॉल और साली बना वाले कॉल के नंबर में फर्क क्या होगा

1600 से शुरू नंबर क्यों है खास?

RBI के निर्देश के मुताबिक, बैंकों को कस्टमर से सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़ी बातचीत के लिए 1600xx नंबरिंग सीरीज का इस्तेमाल करना है. यानी अगर बैंक की तरफ से आपको इस तरह की कॉल आती है, तो नंबर की शुरुआत 1600 से हो सकती है.

हालांकि, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है. सिर्फ नंबर के 1600 से शुरू होने पर आंख बंद करके भरोसा न करें. किसी भी कॉल पर अपनी बैंकिंग डिटेल्स शेयर करने से पहले अच्छी तरह जांच कर लें.

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OTP और PIN मांगे तो तुरंत हो जाएं सावधान

अगर फोन करने वाला खुद को बैंक अधिकारी बताकर आपसे OTP, ATM PIN, UPI PIN, CVV, पासवर्ड या कार्ड की पूरी जानकारी मांगता है, तो ऐसी जानकारी बिल्कुल न दें.

बैंक आमतौर पर इस तरह की गोपनीय जानकारी फोन पर नहीं मांग सकता है. साइबर ठग अक्सर लोगों को डराकर या जल्दी कार्रवाई करने का दबाव बनाकर जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं.

उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपको फोन करके कह सकता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है या आपके कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ गई है. इसके बाद वह आपसे OTP या दूसरी जानकारी मांग सकता है. ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है.

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संदिग्ध कॉल आए तो क्या करें?

अगर आपको कॉल पर कुछ गड़बड़ लगे, तो तुरंत फोन काट दें. इसके बाद अपने बैंक के ऑफिशियल ऐप, वेबसाइट या डेबिट/क्रेडिट कार्ड पर दिए गए कस्टमर नंबर से बैंक से संपर्क करें.

याद रखें, 1600 सीरीज का नियम कस्टमर के लिए कॉल की पहचान आसान बनाने की एक कोशिश है, लेकिन आपकी सतर्कता सबसे जरूरी है. किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंकिंग जानकारी शेयर करने से पहले दो बार जरूर सोचें.

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