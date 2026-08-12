FCRA बिल JPC को भेजा गया, रिजिजू का अखिलेश को चैलेंज- एक भी प्रावधान अल्पसंख्यक के खिलाफ हो तो दिखाओ

संसद के मॉनसून सत्र में FCRA (संशोधन) बिल, 2026 को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला. लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल को JPC के पास भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया. अब ये बिल JPC की रिव्यू के लिए भेजा जा चुका है.

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सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'ये बिल पूरी तरह से अल्पसंख्यकों और NGOs को निशाना बनाने के लिए लाया गया है. सरकार को इस विधेयक को तुरंत वापस लेना चाहिए.'

केसी वेणुगोपाल पर पलटवार करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'सदन को गुमराह मत कीजिए.' खुद कांग्रेस ने ही इस बिल को JPC में भेजने की मांग की थी. अगर आपको किसी भी बिंदु पर कोई आपत्ति है, तो उसे JPC के सामने रखिए. इसमें अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता.'

किरेन रिजिजू ने अखिलेश यादव को दी खुली चुनौती

बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अमित शाह और सरकार पर तंज कसा. उन्होंने कहा, 'मुझे तो लगा था कि 3 बजे बहस होगी. लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा. पूरा विपक्ष इस बिल के विरोध में है. बिना अल्पसंख्यकों के आप कौन सा बिल लेकर आए हैं?'

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किरेन रिजिजू ने अखिलेश यादव के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, 'अगर इस बिल में एक भी क्लॉज माइनॉरिटी के खिलाफ हो, तो आप उसे साबित करके दिखाएं. हम तो बिल को JPC को रेफर कर रहे हैं. इनको तो खुश होना चाहिए कि बिल JPC में गया है. यही लोग पहले JPC की मांग कर रहे थे. आप लोग सिर्फ हाउस को गुमराह कर रहे हैं.'वहीं, सभापति की कुर्सी पर मौजूद जगदंबिका पाल ने सभी पक्षों से निष्पक्ष चर्चा की अपील की.

राज्यसभा में गृह मंत्री की गैरमौजूदगी पर हंगामा

उधर राज्यसभा में भी माहौल गरमाया रहा. विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह की सदन में गैर-मौजूदगी पर ऐतराज जताया. खड़गे ने कहा, 'जिनके नाम से ये बिल है, वही सदन से गायब हैं. ये रोज का धंधा हो गया है, उन्हें तुरंत सदन में बुलाया जाए.'

इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने विपक्ष के दावों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है.

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इसके अलावा, गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिख छात्र आंदोलन पर चर्चा कराने आग्रह किया

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