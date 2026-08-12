अंकित शर्मा हत्याकांड: नाजिम और कासिम की याचिका पर दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट का नोटिस

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए दो दोषियों ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दोषी नाजिम और कासिम ने अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. अदालत ने पुलिस से इस मामले में जवाब मांगा है.

और पढ़ें

फैसले को दी चुनौती

नाजिम और कासिम को अंकित शर्मा हत्याकांड में निचली अदालत ने दोषी ठहराया था. दोनों ने कड़कड़डूमा कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. अब हाईकोर्ट में दोनों दोषियों की याचिका पर आगे सुनवाई होगी. इसके लिए दिल्ली पुलिस को अपना पक्ष और जवाब अदालत के सामने रखना होगा.

31 जुलाई को सुनाई गई थी सजा

इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 31 जुलाई को नाजिम और कासिम समेत पूर्व MCD पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अंकित शर्मा की हत्या का मामला दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में से एक है. अदालत के इस फैसले के बाद अब नाजिम और कासिम ने सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट के नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस को इस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करना होगा.

Advertisement

दिल्ली पुलिस के जवाब पर नजर

दिल्ली हाईकोर्ट के नोटिस के बाद इस मामले में दिल्ली पुलिस का जवाब अहम होगा. पुलिस को नाजिम और कासिम की ओर से दाखिल की गई याचिका पर अपना पक्ष अदालत के सामने रखना है. इसके बाद हाईकोर्ट मामले में आगे की सुनवाई करेगा. फिलहाल हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है और निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

---- समाप्त ----